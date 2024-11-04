04 ноября 2024

Власти Шадринска перенесли сроки закрытия центральной улицы. Карта

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В Шадринске перенесли сроки закрытия движения на улице в центре города
В Шадринске перенесли сроки закрытия движения на улице в центре города Фото:

В центре Шадринска перенесли сроки закрытия движения на участке улице Свердлова. Ограничение на месяц введут с 10 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. Ранее в мэрии заявляли, что перекрытие движения транспорта планируется с 6 ноября.

«С 10 ноября на месяц для начала капитального ремонта коллектора перекроют движение транспорта по улице Свердлова — от Комсомольской до Розы Люксембург по обеим полосам. Ранее ограничение планировалось ввести с 6 ноября», — говорится в сообщении мэрии. Планируется, что ограничение движения будет действовать в течение месяца. 

В Шадринске с 10 ноября закроют улицу Свердлова на капремонт коллектора
В Шадринске с 10 ноября закроют улицу Свердлова на капремонт коллектора
Фото:

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В центре Шадринска перенесли сроки закрытия движения на участке улице Свердлова. Ограничение на месяц введут с 10 ноября. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. Ранее в мэрии заявляли, что перекрытие движения транспорта планируется с 6 ноября. «С 10 ноября на месяц для начала капитального ремонта коллектора перекроют движение транспорта по улице Свердлова — от Комсомольской до Розы Люксембург по обеим полосам. Ранее ограничение планировалось ввести с 6 ноября», — говорится в сообщении мэрии. Планируется, что ограничение движения будет действовать в течение месяца. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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