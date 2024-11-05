В каком районе Тюмени дешевле всего снимать однушку

В Тюмени дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Восточном и Ленинском районах. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказали аналитики «Циан». Самым дорогим районом, где можно снять однушку, стал центр.
«Средняя стоимость однушки в Тюмени — 25,8 тысяч рублей. При этом, самым дорогим районом стал Центральный, на втором месте — Калининский, третье и четвертое место — Восточный и Ленинский районы (24,8 тысячи)», — сообщили в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в третьем квартале года спрос на долговременную аренду жилья вырос на 25%. Наиболее популярными для съема стали четырехкомнатные квартиры.
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