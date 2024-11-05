В каком районе Тюмени дешевле всего снимать однушку

В Тюмени самые дешевые однокомнатные квартиры сдают в Восточном районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Самым дорогим районом стал центром
Самым дорогим районом стал центром Фото:

В Тюмени дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Восточном и Ленинском районах. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказали аналитики «Циан». Самым дорогим районом, где можно снять однушку, стал центр.

«Средняя стоимость однушки в Тюмени — 25,8 тысяч рублей. При этом, самым дорогим районом стал Центральный, на втором месте — Калининский, третье и четвертое место — Восточный и Ленинский районы (24,8 тысячи)», — сообщили в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в третьем квартале года спрос на долговременную аренду жилья вырос на 25%. Наиболее популярными для съема стали четырехкомнатные квартиры.

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В Тюмени дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Восточном и Ленинском районах. Об этом telegram-каналу «Темы Тюмени» рассказали аналитики «Циан». Самым дорогим районом, где можно снять однушку, стал центр. «Средняя стоимость однушки в Тюмени — 25,8 тысяч рублей. При этом, самым дорогим районом стал Центральный, на втором месте — Калининский, третье и четвертое место — Восточный и Ленинский районы (24,8 тысячи)», — сообщили в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в третьем квартале года спрос на долговременную аренду жилья вырос на 25%. Наиболее популярными для съема стали четырехкомнатные квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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