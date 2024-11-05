Тайные прогулки, созвоны с Куйвашевым, уставшая свита: как прошел месяц полпреда Жоги на Урале

Артем Жога работает на Урале без выходных

05 ноября 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Артем Жога — нетипичный госслужащий, тем и интересен Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отработал на Урале ровно месяц. Как стало известно URA.RU, у него за это время не было ни одного полноценного выходного. Но свободное время у Жоги, конечно, есть — и агентство узнало, как он его проводит. А также опросило источников, как отношения с Куйвашевым и уральскими миллиардерами. Жогу назначили 2 октября, до этого он возглавлял Народный совет ДНР, а еще раньше командовал батальоном «Спарта». С уральскими губернаторами он познакомился утром 4-го, и тогда говорили: одна из главных интриг — сработается ли Жога с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, учитывая его конфликт с некоторыми предыдущими полпредами. По словам близкого к полпредству источника URA.RU, отношения у Жоги с губернаторами пока «идеальные». «И с Куйвашевым тоже. Они периодически созваниваются по рабочим вопросам», — передал собеседник. Вечером 5 ноября Куйвашева и Жогу видели вместе на футболе. Как утверждают очевидцы, проговорили все 90 минут. Артем Жога — гиперактивный, может отвести трехчасовое мероприятие, а потом поехать на хоккей Фото: Размик Закарян © URA.RU Жога не только ходит на спорт (его также регулярно видят в VIP-ложе на матчах «Автомобилиста»), но и занимается им. Второй собеседник URA.RU, знакомый с окружной властью, сообщил, что Жога в свободное время тренируется в зале на территории полпредской резиденции. А недавно он впервые встал на коньки в КРК «Уралец», рассказывает третий источник, видевший «историю» в личном telegram-аккаунте Жоги (доступ им еют в основном те, кого полпред знает лично). Один из источников поделился, что Жогу можно встретить на улицах Екатеринбурга: он любит гулять, иногда выбирается в рестораны. «Ему нравится, как готовят рыбу. Хорошее впечатление произвела городская набережная. Прохожие его узнают, просят сфотографироваться, желают успеха», — рассказал собеседник. В прогулках Жога «наслаждается уединением», объяснил четвертый собеседник URA.RU. «Его немного тяготит публичность, церемониальность, официоз. Он же не стремился быть госслужащим», — рассказал источник. И вспомнил забавный случай. Посещая один из уральских регионов, Жога решил чуть отклониться от намеченного плана и заехать на один объект. При этом попросил, чтобы без свиты. «Так в итоге все равно несколько машин приехали следом за ним. И это было действительно без свиты», — поделился очевидец. И это лишь один из случаев, когда Жога на ходу менял сценарий официального мероприятия. Многие, например, заметили, как он решил сымпровизировать на недавней встрече с волонтерами и добровольцами, помогающими СВО, в Верхней Пышме. Для Жоги были приготовлены вопросы с первых рядов, но ему не понравилось, он захотел говорить о проблемах. Больших кадровых перестановок Артем Жога пока не планирует Фото: Илья Московец © URA.RU Аппарату полпредства, работавшему с Владимиром Якушевым — чиновником с огромным стажем, — приходится перестраиваться. И иметь в виду, что выходных у Жоги пока нет. «У многих усталость накопилась, однако есть понимание, что иначе никак — он ведь знакомится с регионами», — передает настроения еще один собеседник URA.RU. На совещаниях Жога требователен, но никого пока якобы не разносил. Особый акцент при нем делается на работе с обращениями граждан — их при Жоге стало больше в разы. «Полпред лично контролирует отработку каждой жалобы. Многие он получает на странице во „ВКонтакте“. Сам читает все», — рассказал шестой источник. Известно, что отношения у полпредов с крупным бизнесом выстраивались по-разному: кто-то оказывался в объятьях миллиардеров, другие дистанцировались. По данным агентства, Жога хочет быть равноудаленным от основных игроков, и ни с кем особо пока не знакомился. «Разве что с [совладельцем „Сургутнефтегаза“ Владимиром] Богдановым во время командировки (Жоге показывали предприятие — прим. ред.)», — отметил источник. «Миллиардеры пока к Жоге присматриваются, как он будет вести себя в разных ситуациях», — уточнил собеседник URA.RU в деловых кругах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога отработал на Урале ровно месяц. Как стало известно URA.RU, у него за это время не было ни одного полноценного выходного. Но свободное время у Жоги, конечно, есть — и агентство узнало, как он его проводит. А также опросило источников, как отношения с Куйвашевым и уральскими миллиардерами. Жогу назначили 2 октября, до этого он возглавлял Народный совет ДНР, а еще раньше командовал батальоном «Спарта». С уральскими губернаторами он познакомился утром 4-го, и тогда говорили: одна из главных интриг — сработается ли Жога с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым, учитывая его конфликт с некоторыми предыдущими полпредами. По словам близкого к полпредству источника URA.RU, отношения у Жоги с губернаторами пока «идеальные». «И с Куйвашевым тоже. Они периодически созваниваются по рабочим вопросам», — передал собеседник. Вечером 5 ноября Куйвашева и Жогу видели вместе на футболе. Как утверждают очевидцы, проговорили все 90 минут. Жога не только ходит на спорт (его также регулярно видят в VIP-ложе на матчах «Автомобилиста»), но и занимается им. Второй собеседник URA.RU, знакомый с окружной властью, сообщил, что Жога в свободное время тренируется в зале на территории полпредской резиденции. А недавно он впервые встал на коньки в КРК «Уралец», рассказывает третий источник, видевший «историю» в личном telegram-аккаунте Жоги (доступ им еют в основном те, кого полпред знает лично). Один из источников поделился, что Жогу можно встретить на улицах Екатеринбурга: он любит гулять, иногда выбирается в рестораны. «Ему нравится, как готовят рыбу. Хорошее впечатление произвела городская набережная. Прохожие его узнают, просят сфотографироваться, желают успеха», — рассказал собеседник. В прогулках Жога «наслаждается уединением», объяснил четвертый собеседник URA.RU. «Его немного тяготит публичность, церемониальность, официоз. Он же не стремился быть госслужащим», — рассказал источник. И вспомнил забавный случай. Посещая один из уральских регионов, Жога решил чуть отклониться от намеченного плана и заехать на один объект. При этом попросил, чтобы без свиты. «Так в итоге все равно несколько машин приехали следом за ним. И это было действительно без свиты», — поделился очевидец. И это лишь один из случаев, когда Жога на ходу менял сценарий официального мероприятия. Многие, например, заметили, как он решил сымпровизировать на недавней встрече с волонтерами и добровольцами, помогающими СВО, в Верхней Пышме. Для Жоги были приготовлены вопросы с первых рядов, но ему не понравилось, он захотел говорить о проблемах. Аппарату полпредства, работавшему с Владимиром Якушевым — чиновником с огромным стажем, — приходится перестраиваться. И иметь в виду, что выходных у Жоги пока нет. «У многих усталость накопилась, однако есть понимание, что иначе никак — он ведь знакомится с регионами», — передает настроения еще один собеседник URA.RU. На совещаниях Жога требователен, но никого пока якобы не разносил. Особый акцент при нем делается на работе с обращениями граждан — их при Жоге стало больше в разы. «Полпред лично контролирует отработку каждой жалобы. Многие он получает на странице во „ВКонтакте“. Сам читает все», — рассказал шестой источник. Известно, что отношения у полпредов с крупным бизнесом выстраивались по-разному: кто-то оказывался в объятьях миллиардеров, другие дистанцировались. По данным агентства, Жога хочет быть равноудаленным от основных игроков, и ни с кем особо пока не знакомился. «Разве что с [совладельцем „Сургутнефтегаза“ Владимиром] Богдановым во время командировки (Жоге показывали предприятие — прим. ред.)», — отметил источник. «Миллиардеры пока к Жоге присматриваются, как он будет вести себя в разных ситуациях», — уточнил собеседник URA.RU в деловых кругах.