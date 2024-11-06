Путин наградил свердловского дизайнера, который шил для него костюм. Фото

07 ноября 2024 в 01:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шишкин считает, что производить одежду под брендом Путина — большая ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетной грамоты свердловскому дизайнеру Дмитрию Шишкину, который сшил костюм для главы РФ и является создателем магазинов одежды Putin Team Russia. Грамотой Шишкина наградили за непрерывный рост и высокие темпы развития, сообщили URA.RU в пресс-службе бренда. «Владимир Путин подписал указ о присвоении почетной грамоты президента Российской Федерации. Награды удостоен президент ассоциации „Рослегпром“ Шишкин Дмитрий, который, начиная с 2017 года, развивает бренд Putin Team Russia и масштабирует розничную сеть проекта. Несмотря на беспрецедентное давление на российскую экономику предприятия под руководством Дмитрия увеличили свое присутствие на рынке на 60%, объемы производства выросли более чем в 2 раза, а одним из самых важных результатов является привлечение международного внимания к отрасли легкой промышленности и прирост новых рабочих мест», — говорится в сообщении. Шишкин отметил, что производить продукцию под брендом имени президента — большая ответственность. Он поделился планами открыть еще 40 магазинов в крупных городах России и выйти на рынки Китая, Индии и ОАЭ с одеждой под брендом президента Путина. В 2020-м году на совещании о ситуации с легкой промышленностью России Дмитрий Шишкин предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм. Президент согласился. Так появился бренд одежды Putin Team, который быстро стал популярным. Одежду начали продавать на маркетплейсах. После этого Шишкин получил премию кабмина РФ. В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компании свердловского дизайнера. В этом же году стало известно, что Управление делами президента Российской Федерации решило подать заявку на регистрацию товарного знака «Putin Team». Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Дизайнер получил президентскую грамоту из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Фото: предоставлено пресс-службой Putin Team Russia Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетной грамоты свердловскому дизайнеру Дмитрию Шишкину, который сшил костюм для главы РФ и является создателем магазинов одежды Putin Team Russia. Грамотой Шишкина наградили за непрерывный рост и высокие темпы развития, сообщили URA.RU в пресс-службе бренда. «Владимир Путин подписал указ о присвоении почетной грамоты президента Российской Федерации. Награды удостоен президент ассоциации „Рослегпром“ Шишкин Дмитрий, который, начиная с 2017 года, развивает бренд Putin Team Russia и масштабирует розничную сеть проекта. Несмотря на беспрецедентное давление на российскую экономику предприятия под руководством Дмитрия увеличили свое присутствие на рынке на 60%, объемы производства выросли более чем в 2 раза, а одним из самых важных результатов является привлечение международного внимания к отрасли легкой промышленности и прирост новых рабочих мест», — говорится в сообщении. Шишкин отметил, что производить продукцию под брендом имени президента — большая ответственность. Он поделился планами открыть еще 40 магазинов в крупных городах России и выйти на рынки Китая, Индии и ОАЭ с одеждой под брендом президента Путина. В 2020-м году на совещании о ситуации с легкой промышленностью России Дмитрий Шишкин предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм. Президент согласился. Так появился бренд одежды Putin Team, который быстро стал популярным. Одежду начали продавать на маркетплейсах. После этого Шишкин получил премию кабмина РФ. В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компании свердловского дизайнера. В этом же году стало известно, что Управление делами президента Российской Федерации решило подать заявку на регистрацию товарного знака «Putin Team». Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.