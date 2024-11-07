Пробки начались после 17 часов вечера
Дорожные заторы в Тюмени оцениваются на девять баллов из десяти. Данные об этом опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 17:50, 7 ноября. Пробки девять баллов», — такие данные опубликованы на сайте 2ГИС.
Дорожные заторы замечены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, стоит объездная дорога.
Пока на данный момент в городе, согласно 2ГИС, замечено одно ДТП. На ситуацию на дороге могут повлиять работы по уборке снега.
Пробки замечена на центральных улицах города
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