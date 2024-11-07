На звезду «Дома-2» из Екатеринбурга завели дело, ей грозит 10 лет тюрьмы

Бывшая возлюбленная Гуфа из Екатеринбурга Шевцова попала под уголовное дело

08 ноября 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбудили следователи полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Против звезды «Дома-2», бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексея Долматова) из Екатеринбурга Яны Шевцовой возбуждено уголовное дело. Ее обвинилии в мошенничестве в особо крупном размере (максимальное наказание — десять лет колонии). Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказал собеседник агентства. Второй добавил, что против Шевцовой скоро якобы могут возбудить еще одно дело, но уже по другой статье Уголовного кодекса России. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Новость по теме Угрозы, деньги, Mercedes: что известно о задержании звезды «Дома-2» из Екатеринбурга О задержании Шевцовой URA.RU писало 31 октября. По данным агентства, силовики поймали ее еще 10 октября возле торгового центра «Фан Фан». Там она получила деньги от бизнесмена, которого, по слухам, шантажировала. Девушка якобы требовала с него деньги за то, чтобы публично не рассказывать, что он бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Источник, знакомый с ситуацией, уверяет, что у пары детей нет. Сама Шевцова говорила URA.RU, что бизнесмен якобы угрожал ей и принуждал к сексу. При этом в полицию она не обращалась. Перед задержанием — 8 октября — гаишники забрали у нее черный Mercedes (якобы у нее нет прав). Яна считает, что силовики могли работать по наводке коммерсанта. Комментариев от самого бизнесмена и его близкого окружения нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против звезды «Дома-2», бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексея Долматова) из Екатеринбурга Яны Шевцовой возбуждено уголовное дело. Ее обвинилии в мошенничестве в особо крупном размере (максимальное наказание — десять лет колонии). Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказал собеседник агентства. Второй добавил, что против Шевцовой скоро якобы могут возбудить еще одно дело, но уже по другой статье Уголовного кодекса России. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. О задержании Шевцовой URA.RU писало 31 октября. По данным агентства, силовики поймали ее еще 10 октября возле торгового центра «Фан Фан». Там она получила деньги от бизнесмена, которого, по слухам, шантажировала. Девушка якобы требовала с него деньги за то, чтобы публично не рассказывать, что он бросил ее с ребенком, которого она родила от него. Источник, знакомый с ситуацией, уверяет, что у пары детей нет. Сама Шевцова говорила URA.RU, что бизнесмен якобы угрожал ей и принуждал к сексу. При этом в полицию она не обращалась. Перед задержанием — 8 октября — гаишники забрали у нее черный Mercedes (якобы у нее нет прав). Яна считает, что силовики могли работать по наводке коммерсанта. Комментариев от самого бизнесмена и его близкого окружения нет.