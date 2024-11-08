Бывшая возлюбленная Гуфа избежала ареста в Екатеринбурге. Фото

Звезда «Дома-2» Макарова избежала ареста в Екатеринбурге

08 ноября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Процесс над Яной Макаровой прошел в Верх-Исетском райсуде Фото: Илья Московец © URA.RU Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал запрет определенных действий бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезде «Дома-2» Яне Макаровой (Шевцовой), обвиненной в мошенничестве в особо крупном размере. О такой мере пресечения настаивало следствие, передает корреспондент URA.RU. Макаровой нельзя общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и звонить (кроме экстренных звонков). Если она нарушит запреты, меру пресечения ужесточат. Новость по теме На звезду «Дома-2» из Екатеринбурга завели дело, ей грозит 10 лет тюрьмы О том, что Макарова попала под прессинг силовиков, URA.RU сообщило на прошлой неделе. Как стало известно агентству, 10 октября ее задержали возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала. По словам источника, Макарова требовала деньги за молчание. Иначе грозилась публично рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него (собеседник уверяет, что у пары нет детей). «В суде Макарова призналась, что у них никогда не было общего ребенка, но об этом она врала бизнесмену и предоставила ложные сведения в СМИ. При этом, под предлогом наличия совместного ребенка и наличия угроз распространения этой информации в СМИ, она длительное время получала деньги от предпринимателя, который не хотел огласки. Мужчина стал сомневаться в существовании ребенка, затем убедился, что его обманули, после чего обратился в правоохранительные органы», — рассказала URA.RU адвокат потерпевшего Ангелина Малахова. Сама Яна видит ситуацию иначе. Она заявляла, что предприниматель ей угрожал и принуждал к сексу. Но в полицию она не обращалась. Перед задержанием — 8 октября — автоинспекторы забрали у нее Mercedes. У девушки, знает источник, нет водительских прав. Она считает, что гаишники могли работать по наводке коммерсанта. Комментариев от него нет, в суд он не пришел. Яне Макаровой назначили запрет определенных действий Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал запрет определенных действий бывшей возлюбленной рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезде «Дома-2» Яне Макаровой (Шевцовой), обвиненной в мошенничестве в особо крупном размере. О такой мере пресечения настаивало следствие, передает корреспондент URA.RU. Макаровой нельзя общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и звонить (кроме экстренных звонков). Если она нарушит запреты, меру пресечения ужесточат. О том, что Макарова попала под прессинг силовиков, URA.RU сообщило на прошлой неделе. Как стало известно агентству, 10 октября ее задержали возле торгового центра «Фан Фан» при получении миллиона рублей от бизнесмена, которого она якобы шантажировала. По словам источника, Макарова требовала деньги за молчание. Иначе грозилась публично рассказать, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него (собеседник уверяет, что у пары нет детей). «В суде Макарова призналась, что у них никогда не было общего ребенка, но об этом она врала бизнесмену и предоставила ложные сведения в СМИ. При этом, под предлогом наличия совместного ребенка и наличия угроз распространения этой информации в СМИ, она длительное время получала деньги от предпринимателя, который не хотел огласки. Мужчина стал сомневаться в существовании ребенка, затем убедился, что его обманули, после чего обратился в правоохранительные органы», — рассказала URA.RU адвокат потерпевшего Ангелина Малахова. Сама Яна видит ситуацию иначе. Она заявляла, что предприниматель ей угрожал и принуждал к сексу. Но в полицию она не обращалась. Перед задержанием — 8 октября — автоинспекторы забрали у нее Mercedes. У девушки, знает источник, нет водительских прав. Она считает, что гаишники могли работать по наводке коммерсанта. Комментариев от него нет, в суд он не пришел.