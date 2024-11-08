Полицейский продавал наркотики, власти округа усилят контроль за зданиями: события в ЯНАО 8 ноября

Какие новости были на Ямале за 8 ноября - читайте в материале URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) будут судить бывшего начальника изолятора временного содержания (ИВС) Альбека Тулебаева, которого подозревают в продаже наркотиков задержанным. А власти ЯНАО обсудили как обустроить систему наблюдения за зданиями, расположенными на вечной мерзлоте. О том, какие события происходили в ЯНАО 8 ноября — в вечернем дайджесте URA.RU.
- В Ноябрьске состоится суд над бывшим начальником изолятора временного содержания Альбеком Тулебаевым. Его обвиняют в том, что он занимался сбытом наркотических средств среди задержанных.
- Правительство ЯНАО обсудило внедрение в регионе системы наблюдения за зданиями, расположенными на вечной мерзлоте. Система призвана в режиме реального времени наблюдать за дефектами жилых и административных зданий, составлять прогнозы и реагировать на проблемы.
- Компания «Оптимус» должна вернуть «Дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО» около 30 миллионов рублей. Такое решение вынес Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, подробности в материале URA.RU.
- В Новом Уренгое произошло увольнение в мэрии города. На место начальника департамента образования уже нашли замену.
- В Салехарде состоялась торжественная церемония вручения наград сотрудникам УМВД по ЯНАО, почетные грамоты вручал Губернатор округа Дмитрий Артюхов. URA.RU выяснило, к каким наградам представили полицейских округа.
- В Салехарде с начала года расселили и снесли десять аварийных домов. До начала 2025 года должны снести еще 38 домов, в аварийном состоянии еще почти полтысячи зданий.
- В Новом Уренгое будут судить машиниста экскаватора-погрузчика за причинение смерти по неосторожности. Мужчина техникой зажал голову водителю самосвала.
- Пенсионерку из Тобольска (Тюменская область), работающую вахтовым методом в Пуровском районе ЯНАО, обманули на 488 тысяч рублей по телефону. Женщина попалась на удочку фальшивых операторов сотовой связи.
- Жителей Надыма возмутило безответное отношение дворников и некоторых горожан к саженцам, которые накрыли специальным тентом, чтобы уберечь от заморозков — дорожники засыпали их снегом, а вандалы порезали тент. Кто испортил тент — неизвестно.
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