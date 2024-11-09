Власти ХМАО построят в подшефной Макеевке уникальный спорткомплекс

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По плану площадь зданий спорткомплекса составит 31 000 квадратных метров
По плану площадь зданий спорткомплекса составит 31 000 квадратных метров Фото:

Строители Югры планируют построить в Макеевке (ДНР) уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс по принципу «вода/воздух/огонь/земля». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

«В планах у Югры построить уникальный объект в Макеевке — физкультурно-оздоровительный комплекс „Вода/воздух/огонь/земля“» — сообщается в telegram-канале полпредства. Предполагается, что общая площадь зданий составит более 31 тысячи квадратных метров.

Сегодня полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Макеевку. Здесь он встретился с юными спортсменами, которые в этом году принимали участие в чемпионате по единоборствам в Югре. Также Жога посетил созданную югорскими строителями Аллею Памяти.

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Строители Югры планируют построить в Макеевке (ДНР) уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс по принципу «вода/воздух/огонь/земля». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. «В планах у Югры построить уникальный объект в Макеевке — физкультурно-оздоровительный комплекс „Вода/воздух/огонь/земля“» — сообщается в telegram-канале полпредства. Предполагается, что общая площадь зданий составит более 31 тысячи квадратных метров. Сегодня полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Макеевку. Здесь он встретился с юными спортсменами, которые в этом году принимали участие в чемпионате по единоборствам в Югре. Также Жога посетил созданную югорскими строителями Аллею Памяти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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