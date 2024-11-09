Власти ХМАО построят в подшефной Макеевке уникальный спорткомплекс

Строители Югры планируют построить в Макеевке (ДНР) уникальный физкультурно-оздоровительный комплекс по принципу «вода/воздух/огонь/земля». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.
«В планах у Югры построить уникальный объект в Макеевке — физкультурно-оздоровительный комплекс „Вода/воздух/огонь/земля“» — сообщается в telegram-канале полпредства. Предполагается, что общая площадь зданий составит более 31 тысячи квадратных метров.
Сегодня полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога прибыл в Макеевку. Здесь он встретился с юными спортсменами, которые в этом году принимали участие в чемпионате по единоборствам в Югре. Также Жога посетил созданную югорскими строителями Аллею Памяти.
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