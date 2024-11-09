Бойцы РФ сутки отбивали атаки ВСУ под газом: главное об СВО 9 ноября

Бойцы РФ сутки укрывались в подвале и отбивали атаки с использованием отравляющего газа о стороны ВСУ. Российским бойцам пришлось держать позицию в противогазах под постоянным огнем украинцев. Также бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может снять ограничения на использование Украиной американских дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Главное об СВО к вечеру 9 ноября — в материале URA.RU.
Бойцы ВС РФ сутки выживали в подвале, пока ВСУ травили их газом
Российские войска подверглись атаке с применением отравляющего газа со стороны украинских военнослужащих, передает telegram-канала Shot, В ходе операции российские силы обнаружили укрепившихся в подвале здания бойцов ВСУ, которые активно вели огонь. После ликвидации украинских солдат, российские военные оказались заблокированы в здании, в которое украинцы пускали газ и обстреливали дронами.
Штурмовые подразделения ВС РФ были вынуждены удерживать позиции, используя противогазы. Сослуживцы снабжали их новыми респираторами, водой и пищей с помощью беспилотников. В результате, штурмовикам удалось выйти из-под обстрела, несмотря на полученные осколочные ранения.
Ситуация в Курской области
Бойцы ВС РФ за сутки отразили семь контратак ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны России. Также украинская сторона за 9 ноября потеряла более 300 военных на курском направлении. В ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки ВСУ на территории региона.
ВС РФ поразили объекты энергетики ВСУ
Минобороны РФ сообщило о проведении ударов ВС России по объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам Украины. Для проведения операции были задействованы средства авиации, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия. В результате ударов пострадали 147 районов, где располагаются войска и военная техника ВСУ.
ВС РФ контролируют бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре
Территория бывшего пионерлагеря «Дружба», расположенного в Часовом Яре, находится под контролем российских военных, сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведывательного центра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. По его словам, в этой зоне операции проводит 88-я РДБр «Эспаньола» силами штурмового отряда «Русь», который осуществляет уничтожение противника в лесных массивах, прилегающих к железнодорожной магистрали.
Порошенко похвалил российские «линии Суровикина»
В начале конфликта с РФ Украина не проводила работ по фортификации, в отличие от российской стороны, которая активно строила оборонительные сооружения, известные как «линии Суровикина», сообщил бывший президент Украины Петр Порошенко. Он уточнил, что США, будучи партнерами Украины, настаивали на необходимости укрепления оборонительных мер страны. Бывший глава государства призвал правительство Киева к строительству фортификационных сооружений на ключевых участках фронтовой линии.
Трамп может одобрить удары ВСУ вглубь РФ
Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены ограничений на использование Украиной американских ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, сообщил бывший руководитель британской разведывательной службы МИ-6 Ричард Дирлав в беседе с The Sun. По его словам, администрация Трампа намерена ускорить процесс достижения соглашения, направленного на урегулирование конфликта на Украине.
Боец ВС РФ три недели отбивался от ВСУ
Военнослужащий ВС РФ из Дагестана Закарья на протяжении трех недель отражал атаки ВСУ, стремившихся проникнуть к стратегически важному опорному пункту, сообщает telegram-канала Readovka. Боец был вынужден питаться исключительно луком и оставался в полной изоляции.
Несмотря на потерю связи с товарищами, Закарья не позволил подразделениям ВСУ завладеть опорным пунктом и удерживал его в одиночку. В настоящее время он находится в безопасном месте под наблюдением медицинских специалистов.
Российский военный отбил дрон ВСУ рукой, защищая товарищей
Минобороны РФ сообщает, что заместитель командира боевой машины Вячеслав Мозговенко сумел отразить атаку дрона ВСУ одной рукой. Это произошло во время проведения эвакуации, своими действиями он обеспечил безопасность восьми сослуживцам. Мозговенко было присвоено звание Героя России.
ВС РФ ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области
Российские ВС провели ракетный удар артиллерийскими подразделениями группировки войск «Север» по временному месту расположения украинских войск в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. Видео атаки публикует «Пятый канал». По данным ведомства, разведывательные подразделения выявили концентрацию личного состава и техники ВСУ, после чего выполнили обстрел из реактивной системы залпового огня.
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