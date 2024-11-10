Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога продолжает рабочую поездку по ДНР. Сегодня он посетил Авдеевку, где трудятся специалисты из ЯНАО. Жога высоко оценил их старания и фронт проделанных работ.
«Жога оценил работу специалистов из ЯНАО. Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Авдеевке четыре многоквартирных жилых дома на 168 квартир. Строители сейчас штукатурят стены, завершили обустройство кровли, заменили окна... Кроме того, ямальские специалисты приступили к восстановлению здания администрации Авдеевки. Там планируется разместить отделение МФЦ для оказания услуг жителям», — написано на сайте полпреда.
Он поговорил со строителями, узнал, как обстоят дела на объектах. Все работы должны быть завершены к 2025 году.
Вчера, 9 ноября, Жога приехал в ДНР на подшефные территории регионов УрФО. Сначала он посетил Макеевку, регион-шеф которой — Ханты-Мансийский автономный округ, а потом отправился в город Ясиноватая, подшефный Челябинской области.
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