11 ноября 2024

Свердловчанин, которого выдернули с передовой из-за смерти жены, взял в плен бойца ВСУ. Фото, видео

Свердловчанин, узнав о смерти жены при штурме Часов Яра, взял в плен бойца ВСУ
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Солдат с позывным «Граф» выполнял задачи в ДНР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский боец СВО с позывным «Граф» вернулся с фронта после трагической смерти супруги Анны Молчановой, которую едва не выселили вместе с их 12-летним из единственного жилья. Это известие глубоко потрясло его, вызвав гнев и ярость. В порыве эмоций солдат направил всю свою злость на врага: он выбил из строя НАТОвскую технику и захватил бойца ВСУ в плен. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец.

Историю Анны Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми трудностями и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, который требовал освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила корреспонденту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. Позже тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки.

«Мы с моими ребятами выполняли задачи в Бахмутском направлении, штурмуя Часов Яр. В сердце я знал, что дома меня ждут родные, но внезапно я услышал ужасную новость — моя жена умерла. Это известие стало для меня ударом, словно земля ушла из-под ног. Я был так зол, что из-за этих фашистов не смог быть рядом с Аней. И мне в голову не раз приходила мысль, что, возможно, я мог бы ее спасти. Забыв о страхе, я пошел в атаку. Мои товарищи поддерживали меня, и я бросился на врага. Словно не замечая опасности, я уничтожил НАТОвский танк, вытащил оттуда украинца и взял его в плен. Только после того, как я вывез пленного, меня внезапно охватило осознание потери — моя любимая больше не со мной», — поделился боец. «Командир, увидев мое состояние, настоял на том, чтобы я уехал домой в отпуск. Он быстро собрал все необходимые документы, оказав полное содействие. Ребята тоже поддержали меня, и через пару дней я уже выехал в Екатеринбург. К тому моменту тело Ани уже кремировали, а ее прах захоронили рядом с могилой ее бабушки». Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой.

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Свердловский боец СВО с позывным «Граф» вернулся с фронта после трагической смерти супруги Анны Молчановой, которую едва не выселили вместе с их 12-летним из единственного жилья. Это известие глубоко потрясло его, вызвав гнев и ярость. В порыве эмоций солдат направил всю свою злость на врага: он выбил из строя НАТОвскую технику и захватил бойца ВСУ в плен. Об этом журналисту URA.RU рассказал сам боец. Историю Анны Молчановой URA.RU рассказало в июле. Женщина взяла двухкомнатную квартиру в ипотеку в 2015 году. После смерти первого мужа в 2019-м она столкнулась с финансовыми трудностями и просрочила платежи. В 2020-м банк обратился в суд, в 2021-м выставил квартиру на торги, а в 2022 году, когда «Граф» уже был в зоне СВО, появился новый собственник, который требовал освободить жилплощадь. После публикации URA.RU с ней связался вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительство и транспорт. 20 октября Анна сообщила корреспонденту агентства, что вскоре ее пригласят на подписание документов на жилье. По ее словам, администрация договорилась с застройщиком «Правобережный», что тот выкупит квартиру у нового владельца. Но, к сожалению, женщина скончалась 29 октября, так и не дождавшись передачи прав на имущество. Позже тело Анны кремировали, а прах захоронили рядом с могилой бабушки. «Мы с моими ребятами выполняли задачи в Бахмутском направлении, штурмуя Часов Яр. В сердце я знал, что дома меня ждут родные, но внезапно я услышал ужасную новость — моя жена умерла. Это известие стало для меня ударом, словно земля ушла из-под ног. Я был так зол, что из-за этих фашистов не смог быть рядом с Аней. И мне в голову не раз приходила мысль, что, возможно, я мог бы ее спасти. Забыв о страхе, я пошел в атаку. Мои товарищи поддерживали меня, и я бросился на врага. Словно не замечая опасности, я уничтожил НАТОвский танк, вытащил оттуда украинца и взял его в плен. Только после того, как я вывез пленного, меня внезапно охватило осознание потери — моя любимая больше не со мной», — поделился боец. «Командир, увидев мое состояние, настоял на том, чтобы я уехал домой в отпуск. Он быстро собрал все необходимые документы, оказав полное содействие. Ребята тоже поддержали меня, и через пару дней я уже выехал в Екатеринбург. К тому моменту тело Ани уже кремировали, а ее прах захоронили рядом с могилой ее бабушки». Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Анны Молчановой.
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