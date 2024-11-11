В ДНР взорвали дамбу Кураховского водохранилища: главное об СВО за 11 ноября

На фоне активного продвижения ВС РФ на кураховском направлении появились сообщения о подрыве ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В результате разрушения оказались затоплены ближайшие населенные пункты. Однако Минобороны не подтверждало эти данные. Главное об СВО к вечеру 11 ноября — в материале URA.RU.
Военкоры сообщили о взрыве дамбы Кураховского водохранилища
По информации telegram-канала WarGonzo, якобы подрыв дамбы мог быть осуществлен украинскими силами, чтобы затормозить наступление ВС РФ на кураховском направлении. По словам капитана первого ранга в отставке Василия Дандыкина, возможный подрыв Терновской дамбы бойцами ВСУ свидетельствует о признании Киевом своего бессилия и отказа от попыток удержать регион. Военный эксперт также добавил, что ВС РФ уже вошли в Курахово с восточной стороны и продолжают наносить удары по переправам.
ВС России подняли флаг над Новоселидовкой у Кураховского водохранилища
Бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа подняли российский флаг над Новоселидовкой в ДНР. Населенный пункт расположен у Кураховского водохранилища. ВС РФ продолжают обходить водохранилище, пробивая украинскую оборону.
ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в ДНР
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, российские бойцы продолжают свое продвижение по всей линии фронта. Особенно ВС РФ сконцентрированы на освобождении Курахово, чтобы снизить артиллерийскую угрозу для Донецка. В районе Курахово российские военные блокируют возможности снабжения и перемещения украинских войск, постепенно окружая город.
Прорыв в Харьковской области
ВС РФ также взяли под контроль село Колесниковка в Харьковской области. Освобождение населенного пункта велось силами группировки «Запад», в зоне ответственности которой ВСУ потеряли до 530 человек, передает Пятый канал. Группировка войск «Север» на Харьковском направлении нанесла поражение бригадам теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка и Александровка. Как сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, после освобождения Колесниковки бойцы ВС РФ продолжают продвигаться к реке Оскол, выравнивая линию фронта вдоль нее и в направлении Глушковки и Боровой. В Колесниковке обстановка остается опасной.
На Украине найдены 13 перемещенных из Курской области россиян
В Сумской области Украины обнаружены 13 вывезенных из Курской области россиян. Ведутся переговоры о возможности их возвращении в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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