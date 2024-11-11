В Челябинске продали с торгов квартиру и машину экс-депутата гордумы Иванова

12 ноября 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Активы Олега Иванова продают с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова В Челябинске продали с торгов два актива компании-банкрота «Альфастрой» экс-депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Реализованы машины и квартира. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. Согласно сообщению, продана квартира площадью 40,2 квадратных метра на улице Эльтонской в Чурилово и автомобиль Toyota Camry, VIN XW7BN4HK90S107200 2019 года выпуска. Квартиру выставляли за 2,9 млн, на нее нашелся один покупатель, который приобрел жилье за предложенную цену. На автомобиль претендовали четыре покупателя, победителю торгов машина досталась за 2,3 млн рублей. Это были повторные торги, так как первые признаны несостоявшимися, не нашлось покупателей. Также продаются еще три актива «Альфастроя» — квартира в Чурилово и два автомобиля Volkswagen Polo. По этим торгам итоги пока не подведены. Общая стоимость долгов «Альфастроя» превышает миллиард рублей. Квартиры в Чурилово не относятся к разряду элитных. Сам Иванов также признан банкротом из-за миллиардного долга. Почти всю недвижимость Иванов передал своей жене Татьяне Завгородней. Речь идет о двенадцати объектах — домах, нежилых помещениях и земельных участках. Самым крупным является элитный SPA-центр «Заречье», который раньше назывался LYNX-CLUB, площадью 5162 квадратных метра. Финансовый управляющий Иванова Олег Родин требует, чтобы Завгородняя вернула всю недвижимость мужу для расчета с кредиторами. Иванов в настоящее время находится в СИЗО. Он обвиняется в уходе от налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве. Такие же статьи УК РФ инкриминируются Завгородней, она находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела Иванова, Завгородней и трех менеджеров «Альфастроя» уже переданы в суд. Адвокаты супругов со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продали с торгов два актива компании-банкрота «Альфастрой» экс-депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Реализованы машины и квартира. Сообщение об этом появилось в сервисе СБИС. Согласно сообщению, продана квартира площадью 40,2 квадратных метра на улице Эльтонской в Чурилово и автомобиль Toyota Camry, VIN XW7BN4HK90S107200 2019 года выпуска. Квартиру выставляли за 2,9 млн, на нее нашелся один покупатель, который приобрел жилье за предложенную цену. На автомобиль претендовали четыре покупателя, победителю торгов машина досталась за 2,3 млн рублей. Это были повторные торги, так как первые признаны несостоявшимися, не нашлось покупателей. Также продаются еще три актива «Альфастроя» — квартира в Чурилово и два автомобиля Volkswagen Polo. По этим торгам итоги пока не подведены. Общая стоимость долгов «Альфастроя» превышает миллиард рублей. Квартиры в Чурилово не относятся к разряду элитных. Сам Иванов также признан банкротом из-за миллиардного долга. Почти всю недвижимость Иванов передал своей жене Татьяне Завгородней. Речь идет о двенадцати объектах — домах, нежилых помещениях и земельных участках. Самым крупным является элитный SPA-центр «Заречье», который раньше назывался LYNX-CLUB, площадью 5162 квадратных метра. Финансовый управляющий Иванова Олег Родин требует, чтобы Завгородняя вернула всю недвижимость мужу для расчета с кредиторами. Иванов в настоящее время находится в СИЗО. Он обвиняется в уходе от налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве. Такие же статьи УК РФ инкриминируются Завгородней, она находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела Иванова, Завгородней и трех менеджеров «Альфастроя» уже переданы в суд. Адвокаты супругов со СМИ не общаются.