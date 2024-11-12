Кто в Тюмени зарабатывает меньше 25 тысяч рублей в месяц

В Тюмени составили список специалистов, кто зарабатывает меньше 25 тысяч рублей
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Самыми востребованными стали почтальоны
Самыми востребованными стали почтальоны Фото:

В Тюменской области меньше 25 тысяч рублей в месяц получают почтальоны, дворники, звукооператоры и слесари. Такая информация указана в отчете регионального департамента труда и занятости населения.

«Информация о положении на рынке труда в Тюменской области. Рабочие профессии — почтальон (максимальная зарплата — 23 тысячи рублей), дворник (23 тысячи), буфетчик (23,9), кухонный рабочий (24), гардеробщик (22)», — указано в отчете.

Среди профессий служащих минимальную зарплату (22 тысячи) предлагают вожатым, звукооператорам, мерчандайзерам, специалистам по реабилитации инвалидов. Самыми востребованными из указанных специалистов считаются почтальоны.

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В Тюменской области меньше 25 тысяч рублей в месяц получают почтальоны, дворники, звукооператоры и слесари. Такая информация указана в отчете регионального департамента труда и занятости населения. «Информация о положении на рынке труда в Тюменской области. Рабочие профессии — почтальон (максимальная зарплата — 23 тысячи рублей), дворник (23 тысячи), буфетчик (23,9), кухонный рабочий (24), гардеробщик (22)», — указано в отчете. Среди профессий служащих минимальную зарплату (22 тысячи) предлагают вожатым, звукооператорам, мерчандайзерам, специалистам по реабилитации инвалидов. Самыми востребованными из указанных специалистов считаются почтальоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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