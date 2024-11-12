Кто в Тюмени зарабатывает меньше 25 тысяч рублей в месяц

В Тюменской области меньше 25 тысяч рублей в месяц получают почтальоны, дворники, звукооператоры и слесари. Такая информация указана в отчете регионального департамента труда и занятости населения.
«Информация о положении на рынке труда в Тюменской области. Рабочие профессии — почтальон (максимальная зарплата — 23 тысячи рублей), дворник (23 тысячи), буфетчик (23,9), кухонный рабочий (24), гардеробщик (22)», — указано в отчете.
Среди профессий служащих минимальную зарплату (22 тысячи) предлагают вожатым, звукооператорам, мерчандайзерам, специалистам по реабилитации инвалидов. Самыми востребованными из указанных специалистов считаются почтальоны.
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