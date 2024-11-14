США сделали заявление о ядерных испытаниях в стране

США не собираются проводить ядерные испытания
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США не будут проводить ядерные испытания Фото:

В США не будут проводить ядерные испытания из-за отсутствия в них технической необходимости. Об этом сообщила Руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби. По ее словам, несмотря на наличие призывов к их возобновлению, текущее состояние ядерных технологий и безопасностных протоколов позволяет обходиться без дополнительных испытаний.

«Нет технической необходимости проводить ядерное испытание. Вы только что слышали [и] некоторые другие мнения на этот счет [из неофициальных американских источников]. Однако нет технической необходимости проводить ядерное испытание», — заявила Хруби. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что во время во время выступления Хруби в Вашингтоне на семинаре по ядерной проблематике, некоторые американские неправительственные эксперты предлагали возобновить ядерные испытания.

Ранее США провели субкритическое испытание ядерного оружия в Штате Невада. Отмечается, что эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года.

За проведение ядерных испытаний японские города Хиросима и Нагасаки осудили США. В то же время Корейская Народно-Демократическая Республика повысила готовность к ядерному сдерживанию. По словам замминистра МИД РФ Сергея Рябкова, при условии продолжения ядерных испытаний со стороны США, Россия ответит зеркально и «за ней не заржавеет».

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В США не будут проводить ядерные испытания из-за отсутствия в них технической необходимости. Об этом сообщила Руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби. По ее словам, несмотря на наличие призывов к их возобновлению, текущее состояние ядерных технологий и безопасностных протоколов позволяет обходиться без дополнительных испытаний. «Нет технической необходимости проводить ядерное испытание. Вы только что слышали [и] некоторые другие мнения на этот счет [из неофициальных американских источников]. Однако нет технической необходимости проводить ядерное испытание», — заявила Хруби. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что во время во время выступления Хруби в Вашингтоне на семинаре по ядерной проблематике, некоторые американские неправительственные эксперты предлагали возобновить ядерные испытания. Ранее США провели субкритическое испытание ядерного оружия в Штате Невада. Отмечается, что эксперимент был проведен, как и планировалось, в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года. За проведение ядерных испытаний японские города Хиросима и Нагасаки осудили США. В то же время Корейская Народно-Демократическая Республика повысила готовность к ядерному сдерживанию. По словам замминистра МИД РФ Сергея Рябкова, при условии продолжения ядерных испытаний со стороны США, Россия ответит зеркально и «за ней не заржавеет».
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