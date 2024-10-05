«За нами не заржавеет»: Рябков намекнул на ответ РФ, если США возобновят ядерные испытания

Россия ответит зеркально на ядерные испытания, заявил Сергей РябковФото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown
Если США продолжат ядерные испания, Россия ответ зеркально и «за ней не заржавеет». Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.
«За нами „не заржавеет“. Россия сразу же ответит зеркально», — уточнил Сергей Рябков в разговоре с RT. Так он отреагировал на вопрос о том, как Москва будет действовать, если Вашингтон продолжит ядерные испытания.
В конце сентября 2024 года российский президент Владимир Путин предложил изменить условия применения ядерного оружия, внеся изменения в ядерную доктрину. В Кремле отмечали, что эти изменения представляют собой зеркальный ответ на действия Запада. В Комитете Госдумы по обороне заявляли, что действия РФ не должны волновать страны НАТО — это не дело альянса.
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Если США продолжат ядерные испания, Россия ответ зеркально и «за ней не заржавеет». Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков. «За нами „не заржавеет“. Россия сразу же ответит зеркально», — уточнил Сергей Рябков в разговоре с RT. Так он отреагировал на вопрос о том, как Москва будет действовать, если Вашингтон продолжит ядерные испытания. В конце сентября 2024 года российский президент Владимир Путин предложил изменить условия применения ядерного оружия, внеся изменения в ядерную доктрину. В Кремле отмечали, что эти изменения представляют собой зеркальный ответ на действия Запада. В Комитете Госдумы по обороне заявляли, что действия РФ не должны волновать страны НАТО — это не дело альянса.