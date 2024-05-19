Хиросима и Нагасаки выступили против ядерных испытаний США

Ранее в США прошли ядерные испытанияФото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown
Японские города Хиросима и Нагасаки осудили США за проведение ядерных испытаний. Их заявление приводит телеканал NHK.
«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз. Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах», — говорится в документе, который приводит телеканал. Он адресован послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Штатов Джо Байдена.
Ранее в США были проведены испытания по контролю ядерного оружия. Его цель — проверить состояние ядерных боеголовок. Американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики заявило, что мероприятия не нарушают пункты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний из-за отсутствия «самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции». Эксперимент был проведен в штате Невада на полигоне в Лос-Аламосе 14 мая, пишет RT.
При этом там отметили, что США будут проводить такие испытания чаще. Таким образом они хотят собрать больше данных о материалах, которые находятся в боеголовках без возращения к подземным испытаниям.
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Японские города Хиросима и Нагасаки осудили США за проведение ядерных испытаний. Их заявление приводит телеканал NHK. «Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз. Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах», — говорится в документе, который приводит телеканал. Он адресован послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Штатов Джо Байдена. Ранее в США были проведены испытания по контролю ядерного оружия. Его цель — проверить состояние ядерных боеголовок. Американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики заявило, что мероприятия не нарушают пункты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний из-за отсутствия «самоподдерживающейся сверхкритической цепной реакции». Эксперимент был проведен в штате Невада на полигоне в Лос-Аламосе 14 мая, пишет RT. При этом там отметили, что США будут проводить такие испытания чаще. Таким образом они хотят собрать больше данных о материалах, которые находятся в боеголовках без возращения к подземным испытаниям.