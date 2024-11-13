В Курганской области ингредиенты для овощного салата взлетели в цене за неделю

В Курганской области за неделю подскочила средняя цена на огурцы и помидоры. Удорожание первых произошло на 14%, вторых — на 11,6%. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 11 ноября 2024 года. Огурцы свежие, килограмм. Средняя цена — 144,4 рублей. Индекс потребительских цен к 5 ноября — 114%. Помидоры свежие, килограмм. Средняя цена — 189 рублей. Индекс потребительских цен к 5 ноября — 111,6 рублей», — указано в отчете.
Кроме того, наиболее заметное подорожание зафиксировано у картофеля, цена которого увеличилась на 7,32% и теперь составляет 40,5 рублей за килограмм. Капуста белокочанная подорожала на 4,37%, достигнув 35,47 рублей за килограмм. Лук репчатый также стал дороже: его цена возросла на 3,62% и составляет 34,69 рублей за килограмм. Морковь подорожала на 2%, теперь ее стоимость составляет 51,15 рублей за килограмм. Масло сливочное увеличилось в цене на 3%, и теперь стоит 1128,93 рублей за килограмм.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за неделю значительно выросли цены на огурцы, картофель и бананы. Килограмм свежих огурцов подорожал на 13%, достигнув средней цены в 126,5 рублей, картофель стал дороже на 5,8%, а бананы — на 5,6%.
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