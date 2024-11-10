В Курганской области взлетели цены на огурцы и картошку

В Курганской области выросла средняя цена на огурцы, картофель и бананы. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последние две недели килограмм свежих огурцов в среднем подорожал на 13%, картофеля на 5,8%, а бананов на 5,6%.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 5 ноября 2024 года. Огурцы свежие, килограмм. Средняя цена — 126,5 рублей», — указано в отчете.
Среди подорожавших продуктов на первом месте находятся свежие огурцы, индекс потребительских цен которых достиг 113,18%. Это означает, что цены на огурцы увеличились более чем на 13% по сравнению с предыдущим периодом.
Картофель занимает второе место с индексом 105,84% и средней ценой 37,7 рублей. Следом идут бананы с индексом 105,62%, средняя цена за килограмм которых — 153,5 рублей.
Чай черный байховый и десяток куриных яиц также показывают заметное увеличение стоимости на 2,2% и 2,9%. Эти продукты занимают четвертое и пятое места в списке подорожавших.
Консервы овощные для детского питания, колбаса полукопченая и варено-копченая, а также масло сливочное и сыры твердые и полутвердые также отмечены увеличением цен, хотя и в меньшей степени.
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