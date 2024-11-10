10 ноября 2024

В Курганской области взлетели цены на огурцы и картошку

© Служба новостей «URA.RU»
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В магазинах Курганской области огурцы подорожали на 13%
В магазинах Курганской области огурцы подорожали на 13% Фото:

В Курганской области выросла средняя цена на огурцы, картофель и бананы. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последние две недели килограмм свежих огурцов в среднем подорожал на 13%, картофеля на 5,8%, а бананов на 5,6%.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 5 ноября 2024 года. Огурцы свежие, килограмм. Средняя цена — 126,5 рублей», — указано в отчете.

Среди подорожавших продуктов на первом месте находятся свежие огурцы, индекс потребительских цен которых достиг 113,18%. Это означает, что цены на огурцы увеличились более чем на 13% по сравнению с предыдущим периодом.

Картофель занимает второе место с индексом 105,84% и средней ценой 37,7 рублей. Следом идут бананы с индексом 105,62%, средняя цена за килограмм которых — 153,5 рублей.

Чай черный байховый и десяток куриных яиц также показывают заметное увеличение стоимости на 2,2% и 2,9%. Эти продукты занимают четвертое и пятое места в списке подорожавших.

Консервы овощные для детского питания, колбаса полукопченая и варено-копченая, а также масло сливочное и сыры твердые и полутвердые также отмечены увеличением цен, хотя и в меньшей степени.

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В Курганской области выросла средняя цена на огурцы, картофель и бананы. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. За последние две недели килограмм свежих огурцов в среднем подорожал на 13%, картофеля на 5,8%, а бананов на 5,6%. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 5 ноября 2024 года. Огурцы свежие, килограмм. Средняя цена — 126,5 рублей», — указано в отчете. Среди подорожавших продуктов на первом месте находятся свежие огурцы, индекс потребительских цен которых достиг 113,18%. Это означает, что цены на огурцы увеличились более чем на 13% по сравнению с предыдущим периодом. Картофель занимает второе место с индексом 105,84% и средней ценой 37,7 рублей. Следом идут бананы с индексом 105,62%, средняя цена за килограмм которых — 153,5 рублей. Чай черный байховый и десяток куриных яиц также показывают заметное увеличение стоимости на 2,2% и 2,9%. Эти продукты занимают четвертое и пятое места в списке подорожавших. Консервы овощные для детского питания, колбаса полукопченая и варено-копченая, а также масло сливочное и сыры твердые и полутвердые также отмечены увеличением цен, хотя и в меньшей степени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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