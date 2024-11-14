СК возбудил дело о халатности в свердловской школе, где парень избил ученицу

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) из-за жестокого избиения школьницы учащимся школы в Нижних Сергах. Однако прокуратура отменила постановление о возбуждении другого уголовного дела по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба Информационного центра СК России.
«По поручению А.И. Бастрыкина в СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Однако и.о . заместителя прокурора Нижнесергинского района Андрей Матвеев отменил данное постановление… Кроме того, региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сейчас решение об отмене постановления обжалуется следственными органами СК России прокурору Нижнесергинского района Александру Рудых. Помимо этого, председатель СКР Александр Бастрыкин требует доложить об установленных обстоятельствах инцидента, проделанной работе и по всем доводам о произошедшем.
Инцидент произошел 11 ноября. На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, как парень разбегается и ногой бьет в грудь девочку, стоявшую у окна. По одной из версий, юноша якобы сделал это ради создания вирусного ролика, по другой — школьница задирала его и он захотел отомстить. Сейчас школьник боится расправы и удалил все свои аккаунты в соцсетях. Проверку по факту инцидента вместе с силовиками ведет региональный минобр. Директора школы могут уволить, а напавшего на девочку подростка — отчислить.
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