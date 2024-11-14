Путин назначил зампредседателя Арбитражного суда Курганской области

Президент России Владимир Путин назначил заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области. Им стала судья Юлия Лунева. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.
«Лунева Юлия Анатольевна назначена заместителем председателя Арбитражного суда Курганской области на шестилетний срок полномочий», — гласит текст указа президента Российской Федерации. Указ был подписан 14 ноября.
Помимо Луневой, произошло еще два судейских назначения. Татьяна Буторина была назначена судьей Курганского областного суда, а Евгения Качаева теперь займет должность судьи Арбитражного суда Курганской области.
Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Луневой прошла согласование в Москве. Кандидатуру Луневой, являющейся председателем судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, одобрили в высшей квалификационной коллегии страны в конце мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!