Курганский прокурор Московских занялся безопасностью многодетных семей из-за отопительного сезона

Прокуратура Курганской области начала проверки соблюдения законодательства о противопожарной безопасности и условий проживания несовершеннолетних в связи с наступлением зимнего периода. Особое внимание уделяется многодетным и социально уязвимым семьям. Об этом сообщила прокуратура Курганской области.
«В связи с началом зимнего периода, использованием населением электронагревательных приборов и печного отопления по поручению прокурора области Владислава Московских всеми территориальными прокурорами организована проверка соблюдения прав детей на безопасные условия проживания. <...> Особое внимание уделяется многодетным семьям, замещающим, семьям, находящимся в социально — опасном положении, с детьми с ограниченными возможностями, а также семьям, где родители не трудоустроены и злоупотребляют спиртными напитками и другим», — сообщил telegram-канал «Прокуратура Курганской области».
Прокуратура проводит мероприятия в сотрудничестве с профилактическими службами, местными властями и другими заинтересованными органами. Проводятся рейды по домовладениям, где анализируются условия, в которых живут несовершеннолетние, проверяется состояние отопительных систем, наличие и функционирование автономных пожарных извещателей, запасы топлива, а также использование самодельных отопительных устройств. Осуществляется также осмотр электрических сетей на наличие повреждений. Жителям разъясняются основы пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара, подчеркивается важность не оставлять детей без присмотра.
Прокуратура напоминает о важности соблюдения норм пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрического оборудования, а также о необходимости поддержания в исправном состоянии автономных пожарных извещателей. Пожарный извещатель — это высокоэффективное устройство для предотвращения потерь жизни и имущества в случае пожара.
Семьи, имеющие много детей, находящиеся в социально опасных или сложных жизненных условиях, а также семьи с детьми-инвалидами и замещающие семьи имеют право на бесплатное получение автономных пожарных извещателей. За получением или сообщением о неисправности автономного пожарного извещателя следует обращаться в центры социального обслуживания по месту жительства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!