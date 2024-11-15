Караси и пелядь стали основной рыбой, добытой в Курганской области

По итогам добычи водных биоресурсов за первые десять месяцев 2024 года в Курганской области в основном ловили карасей и сиговые виды рыб (пелядь, сиг и другие). Об этом URA.RU сообщил начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев.
«Как и в предыдущие годы, основной вылов водных биоресурсов на сегодня приходится на карася в объеме — 582 тонны и сиговые виды — 610 тонн», — сообщил Коев. При этом общий объем вылова водных биоресурсов в регионе составил 1791,925 тонн, что на 110,5 тонн меньше, чем в прошлом году.
Промышленное рыболовство занимает ведущее место в структуре рыбопромышленного сектора, произведя 890,895 тонн рыбы. Кроме того, было получено 451,017 тонн биокормов, в то время как объем продукции товарного рыбоводства составил 386,561 тонн. Отлов хищных и малоценных видов рыб для мелиоративных целей достиг 63,352 тонны, поделился начальник отдела рыбохраны.
Предприятия региона, занимающиеся рыболовством, активно подготавливаются к зимнему подледному лову. Также, отметил Коев, в течение отчетного периода было выдано 322 разрешения на проведение промышленного рыболовства. Сумма налоговых поступлений от этой деятельности составила 1,056 миллиона рублей.
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