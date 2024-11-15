15 ноября 2024

«Сожгли его собаку»: появились новые подробности расстрела свердловских школьников

В Красноуральске мужчина расстрелял подростков из-за сожженной собаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, собака, бездомная
Местные жители считают, что причиной стрельбы могла стать гибель собаки (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

Мужчина расстрелял подростков Дениса и Степана в Красноуральске (Свердловская область), потому что они якобы сожгли его собаку, помимо того, что дразнили и кидали ему в окна снежки. Подробности происшествия появились в соцсетях.

«Подростки из Красноуральска, по которым стрелял мужчина, сожгли его собаку. Так говорят местные», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам красноуральцев, они любили издеваться над стрелявшим — Вячеславом К. и его питомцем.

ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сбойке URA.RU.

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Мужчина расстрелял подростков Дениса и Степана в Красноуральске (Свердловская область), потому что они якобы сожгли его собаку, помимо того, что дразнили и кидали ему в окна снежки. Подробности происшествия появились в соцсетях. «Подростки из Красноуральска, по которым стрелял мужчина, сожгли его собаку. Так говорят местные», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам красноуральцев, они любили издеваться над стрелявшим — Вячеславом К. и его питомцем. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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