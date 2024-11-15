«Сожгли его собаку»: появились новые подробности расстрела свердловских школьников

В Красноуральске мужчина расстрелял подростков из-за сожженной собаки

16 ноября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Местные жители считают, что причиной стрельбы могла стать гибель собаки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков Мужчина расстрелял подростков Дениса и Степана в Красноуральске (Свердловская область), потому что они якобы сожгли его собаку, помимо того, что дразнили и кидали ему в окна снежки. Подробности происшествия появились в соцсетях. «Подростки из Красноуральска, по которым стрелял мужчина, сожгли его собаку. Так говорят местные», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам красноуральцев, они любили издеваться над стрелявшим — Вячеславом К. и его питомцем. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина расстрелял подростков Дениса и Степана в Красноуральске (Свердловская область), потому что они якобы сожгли его собаку, помимо того, что дразнили и кидали ему в окна снежки. Подробности происшествия появились в соцсетях. «Подростки из Красноуральска, по которым стрелял мужчина, сожгли его собаку. Так говорят местные», — передает telegram-канал Ural Mash. По словам красноуральцев, они любили издеваться над стрелявшим — Вячеславом К. и его питомцем. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. Возбуждено уголовное дело. Подробнее об истории — в сбойке URA.RU.