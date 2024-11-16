Охотник, расстрелявший подростков под Нижним Тагилом, попросился на СВО

Житель Красноуральска (Свердловская область) 53-летний Вячеслав Кожевников, обвиняемый в покушении на убийство двух подростков (13 и 14 лет), попросился на российскую спецоперацию на Украине. Об этом стало известно в ходе заседания по избранию меры пресечения, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.
Кожевников написал заявление о том, чтобы стать участником СВО, 15 ноября. Эту информацию URA.RU подтвердил его адвокат.
Стрельба прозвучала вечером 14 ноября. Двое парней, возвращаясь домой с тренировки, получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, Кожевников открыл стрельбу из-за того, что юноши якобы дразнили его и закидали снежками окна его дома. Один мальчик получил ранения в лицо, другой — в плечо. Свою вину Вячеслав признал. Его арестовали до 14 января. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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