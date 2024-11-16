16 ноября 2024

Охотник, расстрелявший подростков под Нижним Тагилом, попросился на СВО

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Суд над стрелком Вячеславом Кожевниковым в Красноуральске, свердловская область, красноуральск, стрелок, вячеслав, суд
Вячеслав Кожевников написал заявление на участие в СВО Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

Житель Красноуральска (Свердловская область) 53-летний Вячеслав Кожевников, обвиняемый в покушении на убийство двух подростков (13 и 14 лет), попросился на российскую спецоперацию на Украине. Об этом стало известно в ходе заседания по избранию меры пресечения, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

Кожевников написал заявление о том, чтобы стать участником СВО, 15 ноября. Эту информацию URA.RU подтвердил его адвокат.

Стрельба прозвучала вечером 14 ноября. Двое парней, возвращаясь домой с тренировки, получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, Кожевников открыл стрельбу из-за того, что юноши якобы дразнили его и закидали снежками окна его дома. Один мальчик получил ранения в лицо, другой — в плечо. Свою вину Вячеслав признал. Его арестовали до 14 января. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Житель Красноуральска (Свердловская область) 53-летний Вячеслав Кожевников, обвиняемый в покушении на убийство двух подростков (13 и 14 лет), попросился на российскую спецоперацию на Украине. Об этом стало известно в ходе заседания по избранию меры пресечения, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. Кожевников написал заявление о том, чтобы стать участником СВО, 15 ноября. Эту информацию URA.RU подтвердил его адвокат. Стрельба прозвучала вечером 14 ноября. Двое парней, возвращаясь домой с тренировки, получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, Кожевников открыл стрельбу из-за того, что юноши якобы дразнили его и закидали снежками окна его дома. Один мальчик получил ранения в лицо, другой — в плечо. Свою вину Вячеслав признал. Его арестовали до 14 января. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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