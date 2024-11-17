На международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2024», который проходил в Мексике, победила участница из Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Российская участница Валентина Алексеева из Чувашии также показала высокие результаты, войдя в топ-12 лучших участников. URA.RU на примере фотографий показывает, как прошел конкурс.
С 29 октября по 16 ноября в Мексике состоялся 73-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная-2024», который стал рекордным по числу участниц: его представительницы прибыли из 130 стран. Россия принимает участие в этом конкурсе на протяжении последних 30 лет.
Валентина из Чувашии приняла участие в конкурсе в этом году, где успешно вошла в число двенадцати лучших участников. До этого в возрасте 18 лет она получила титул «Мисс Чувашия 2023», а позднее стала обладательницей короны «Мисс Россия 2024».
Победительницей конкурса по итогу стала Виктория Кьер. Она первая датчанка, удостоившаяся такого статуса. Известно, что она также владеет успешным бизнесом по продаже бриллиантов и активно участвует в деятельности по защите прав животных. В конкурсах красоты девушка активно участвует с 2021 года.
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