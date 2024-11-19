Гимназистку, которую сняли голой в Екатеринбурге, перевели в другой класс

19 ноября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Девочку стали травить после скандальной видеосъемки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пятиклассницу, оказавшуюся в центре скандала с «голым» видео, перевели в другой класс гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме. Новость по теме После видео с голой ученицей в гимназию Екатеринбурга нагрянула комиссия «Девочку перевели в другой класс, но травля в коридорах школы продолжается. Со стороны руководства „дягилевки“ идет давление на маму школьницы. Просят, чтобы они заявили публично, что девочка разделась сама и попросила снять ее голой», — сказал собеседник агентства. Он признался, что сам не видел этих кадров, но, по словам детей, с кем он общался, гимназистка выглядит на них очень испуганной. От ужаса и унижения школьница якобы произносит фразу «Я хочу умереть». Другой источник агентства подтвердил, что гимназистку перевели в другой класс, но было это, по его данным, 13 ноября — есть за день до скандальной видеосъемки. «Эти два факта никак не связаны», — уточнил второй собеседник. Изначально сообщалось, что две пятиклассницы под угрозой расправы заставили свою однокашницу раздеться догола и сняли это на видео. По другой версии, девочка добровольно согласилась позировать обнаженной ради шутки. Так или иначе, но интимные кадры попали к другим ученикам, и гимназистка якобы подверглась травле. В лицее началось расследование, а директора учреждения вызвали в прокуратуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятиклассницу, оказавшуюся в центре скандала с «голым» видео, перевели в другой класс гимназии №8 «Лицей имени С. П. Дягилева» Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к теме. «Девочку перевели в другой класс, но травля в коридорах школы продолжается. Со стороны руководства „дягилевки“ идет давление на маму школьницы. Просят, чтобы они заявили публично, что девочка разделась сама и попросила снять ее голой», — сказал собеседник агентства. Он признался, что сам не видел этих кадров, но, по словам детей, с кем он общался, гимназистка выглядит на них очень испуганной. От ужаса и унижения школьница якобы произносит фразу «Я хочу умереть». Другой источник агентства подтвердил, что гимназистку перевели в другой класс, но было это, по его данным, 13 ноября — есть за день до скандальной видеосъемки. «Эти два факта никак не связаны», — уточнил второй собеседник. Изначально сообщалось, что две пятиклассницы под угрозой расправы заставили свою однокашницу раздеться догола и сняли это на видео. По другой версии, девочка добровольно согласилась позировать обнаженной ради шутки. Так или иначе, но интимные кадры попали к другим ученикам, и гимназистка якобы подверглась травле. В лицее началось расследование, а директора учреждения вызвали в прокуратуру.