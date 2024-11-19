В Салехарде показали видео с пожара в многоквартирнике

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В Салехарде горит жилой дом (архивное фото)
В Салехарде горит жилой дом (архивное фото) Фото:

Жители Салехарда сняли видео недалеко от места пожара в многоквартирном доме. На месте возгорания уже работают пожарные. 

Ролик с места возгорания в двухэтажном многоквартирном доме в столице Ямала сняли очевидцы происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Мой Салехард». 

Ранее URA. RU писало, что в 17 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании в подъезде дома 28 А по улице Чапаева. На место происшествия выехали спецслужбы. 

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Жители Салехарда сняли видео недалеко от места пожара в многоквартирном доме. На месте возгорания уже работают пожарные.  Ролик с места возгорания в двухэтажном многоквартирном доме в столице Ямала сняли очевидцы происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Мой Салехард».  Ранее URA. RU писало, что в 17 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании в подъезде дома 28 А по улице Чапаева. На место происшествия выехали спецслужбы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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