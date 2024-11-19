В Салехарде показали видео с пожара в многоквартирнике

В Салехарде горит жилой дом (архивное фото)
Жители Салехарда сняли видео недалеко от места пожара в многоквартирном доме. На месте возгорания уже работают пожарные.
Ролик с места возгорания в двухэтажном многоквартирном доме в столице Ямала сняли очевидцы происшествия. Видео опубликовал telegram-канал «Мой Салехард».
Ранее URA. RU писало, что в 17 часов 50 минут поступило сообщение о возгорании в подъезде дома 28 А по улице Чапаева. На место происшествия выехали спецслужбы.
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