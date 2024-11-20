Курганская епархия объяснила, что в христианской традиции аборт всегда рассматривался как один из наиболее тяжких грехов, уступающий лишь самоубийству. Аборт представляет собой не только убийство невинного младенца, но и грубое оскорбление Святого Духа. Об этом URA.RU рассказал представитель Курганской епархии.
«Каждый человек приходит в мир по воле Божией, Бог непосредственно участвует в его творении. Поэтому в Церкви всегда было отношение к аборту как к одному из самых страшных грехов (страшнее только лишение себя жизни), ведь это не просто убиение невинного ребенка, но и прямая хула на Духа Святого», — объяснил собеседник URA.RU, комментируя высказывания депутата ГД Александра Ильтякова.
В епархии подчеркнули, что в православной традиции рождение и зачатие детей воспринимается как божественное чудо и благословение. Подтверждается такая позиция цитатами из Библии, например, из 138-го Псалма. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было», — привел слова из Библии представитель епархии. Эти строки ясно иллюстрируют глубокую связь между человеческим зачатием и божественным провидением.
По словам представителя духовенства, верный знак любви в семье — это дети. Следовательно, осознанный выбор не иметь детей в браке часто является показателем ослабления любви и проявления гордыни.
«Конечно, бывают разные случаи в жизни. Когда супруги физически не могут родить детей, или еще не встретился тот человек, с которым можно создать семью. В таких случаях верность в браке или целомудренная жизнь в одиночестве всегда лучше внебрачных связей, даже если они могут привести к зачатию ребенка», — рассказал представитель епархии.
Еще одним благословенным Богом путем в епархии назвали монашество. Этот выбор включает полный отказ от личной жизни, имущества и даже мирского имени в пользу полного следования за Христом. В ответ на верное служение Господь наделяет своего последователя особыми дарами: молитвой, постоянной радостью, безграничной любовью и милосердием к окружающим. Бог дарует монаху новую семью — монашеское братство и тысячи духовных детей. Монашество — это не уход от мирских проблем, а новый уровень познания Бога, людей и самого себя; это осознанный выбор духовного служения обществу.
Ранее URA.RU писало, что к годовщине разрешенных абортов в России депутат ГД Ильтяков резко высказался о женском естестве. Его высказывание вызвало критику разных политиков, Собчак и даже искусственного интеллекта. Свое высказывание депутат объяснил отдельно, отметив, что все сказал правильно.
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