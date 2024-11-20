У многодетной тюменской семьи забрали детей после пьяной ссоры

В Тюмени сотрудники ПДН забрали детей у многодетной семьи после ссоры пьяных родителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по региону
«Сотрудники ПДН совместно с работниками службы экстренного реагирования центра „Семья“ установили, что между родителями произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. С целью исключения опасной ситуации для детей, приняли решение о помещении несовершеннолетних в центр „Семья“», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В правоохранительные органы поступило сообщение, что в доме совершаются противоправные действия. По данным источника агентства, семья состоит на учете как неблагополучная.
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