У многодетной тюменской семьи забрали детей после пьяной ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Детей поместили в центр «Семья» (архивное фото)
Детей поместили в центр «Семья» (архивное фото) Фото:

В Тюмени сотрудники ПДН забрали детей у многодетной семьи после ссоры пьяных родителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по региону

«Сотрудники ПДН совместно с работниками службы экстренного реагирования центра „Семья“ установили, что между родителями произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. С целью исключения опасной ситуации для детей, приняли решение о помещении несовершеннолетних в центр „Семья“», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в доме совершаются противоправные действия. По данным источника агентства, семья состоит на учете как неблагополучная. 

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В Тюмени сотрудники ПДН забрали детей у многодетной семьи после ссоры пьяных родителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по региону «Сотрудники ПДН совместно с работниками службы экстренного реагирования центра „Семья“ установили, что между родителями произошел конфликт на фоне алкогольного опьянения. С целью исключения опасной ситуации для детей, приняли решение о помещении несовершеннолетних в центр „Семья“», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в доме совершаются противоправные действия. По данным источника агентства, семья состоит на учете как неблагополучная. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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