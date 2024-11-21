Задержан боец СВО, подозреваемый в жестоком убийстве пары в Екатеринбурге

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Силовики оперативно вышли на след подозреваемого Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в квартире зарезали двух человек

В Екатеринбурге полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в зверском убийстве пары на улице Первомайской, 108. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Сыщики оперативно вышли на след подозреваемого и поймали его. Сейчас его допрашивают», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР тему не комментируют.

Убийство произошло в ночь на 21 ноября в одной из квартир на Первомайской, 108. Там нашли тела женщины по фамилии Федотова и мужчины по фамилии Куйвашев. Им около 40 лет. Подозреваемым стал некий курганец Рыжков. Ранее он отбывал наказания за убийство и кражу.

По слухам, на преступление он пошел из ревности. Якобы вечером 20 ноября он застукал Федотову и Куйвашева в постели (по словам соседей, злоумышленник тоже встречался с женщиной). Не стерпел, схватился за нож. У погибшей осталось трое детей (все — девочки). Она официально нигде не работала и постоянно выпивала, говорили соседи. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в зверском убийстве пары на улице Первомайской, 108. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Сыщики оперативно вышли на след подозреваемого и поймали его. Сейчас его допрашивают», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР тему не комментируют. Убийство произошло в ночь на 21 ноября в одной из квартир на Первомайской, 108. Там нашли тела женщины по фамилии Федотова и мужчины по фамилии Куйвашев. Им около 40 лет. Подозреваемым стал некий курганец Рыжков. Ранее он отбывал наказания за убийство и кражу. По слухам, на преступление он пошел из ревности. Якобы вечером 20 ноября он застукал Федотову и Куйвашева в постели (по словам соседей, злоумышленник тоже встречался с женщиной). Не стерпел, схватился за нож. У погибшей осталось трое детей (все — девочки). Она официально нигде не работала и постоянно выпивала, говорили соседи. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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