28 октября 2024

РМК купит квартиру семье убитой в Коркино таксистки

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Елены Манжосовой, Коркино
Семье убитой таксистки оказывают необходимую помощь Фото:
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В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Русская медная компания купит трехкомнатную квартиру матери убитой в Коркино (Челябинская область) таксистки Елены Сарафоновой (Манжосовой). Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, они не смогли оставаться в стороне.

«Руководство приняло решение купить трехкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками. Помещение поедут смотреть уже сегодня», — приводит слова директора обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолия Еремина пресс-служба компании.

По словам Еремина, в настоящее время помощь семье убитой женщины оказывают всем миром. РМК не смогла оставить людей в беде и решила помочь. Помимо квартиры семья будет получать от благотворительного фонда РМК ежемесячное пособие в размере 100 тысяч рублей.

Таксистку убили вечером 23 октября. Под подозрение попали местные цыгане. Данная информация послужила толчком для народных волнений в городе: жители начали крушить цыганский квартал.

По подозрению в убийстве был задержан глухонемой подросток из цыганской диаспоры. Его отправили в СИЗО. Отец задержанного не верит, что его сын мог совершить подобное. При этом мужчина отмечает, если вина отпрыска подтвердится — он понесет предусмотренное законом наказание.

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Русская медная компания купит трехкомнатную квартиру матери убитой в Коркино (Челябинская область) таксистки Елены Сарафоновой (Манжосовой). Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, они не смогли оставаться в стороне. «Руководство приняло решение купить трехкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками. Помещение поедут смотреть уже сегодня», — приводит слова директора обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолия Еремина пресс-служба компании. По словам Еремина, в настоящее время помощь семье убитой женщины оказывают всем миром. РМК не смогла оставить людей в беде и решила помочь. Помимо квартиры семья будет получать от благотворительного фонда РМК ежемесячное пособие в размере 100 тысяч рублей. Таксистку убили вечером 23 октября. Под подозрение попали местные цыгане. Данная информация послужила толчком для народных волнений в городе: жители начали крушить цыганский квартал. По подозрению в убийстве был задержан глухонемой подросток из цыганской диаспоры. Его отправили в СИЗО. Отец задержанного не верит, что его сын мог совершить подобное. При этом мужчина отмечает, если вина отпрыска подтвердится — он понесет предусмотренное законом наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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