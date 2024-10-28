РМК купит квартиру семье убитой в Коркино таксистки

29 октября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Семье убитой таксистки оказывают необходимую помощь Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Русская медная компания купит трехкомнатную квартиру матери убитой в Коркино (Челябинская область) таксистки Елены Сарафоновой (Манжосовой). Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, они не смогли оставаться в стороне. «Руководство приняло решение купить трехкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками. Помещение поедут смотреть уже сегодня», — приводит слова директора обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолия Еремина пресс-служба компании. По словам Еремина, в настоящее время помощь семье убитой женщины оказывают всем миром. РМК не смогла оставить людей в беде и решила помочь. Помимо квартиры семья будет получать от благотворительного фонда РМК ежемесячное пособие в размере 100 тысяч рублей. Таксистку убили вечером 23 октября. Под подозрение попали местные цыгане. Данная информация послужила толчком для народных волнений в городе: жители начали крушить цыганский квартал. По подозрению в убийстве был задержан глухонемой подросток из цыганской диаспоры. Его отправили в СИЗО. Отец задержанного не верит, что его сын мог совершить подобное. При этом мужчина отмечает, если вина отпрыска подтвердится — он понесет предусмотренное законом наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Русская медная компания купит трехкомнатную квартиру матери убитой в Коркино (Челябинская область) таксистки Елены Сарафоновой (Манжосовой). Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, они не смогли оставаться в стороне. «Руководство приняло решение купить трехкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками. Помещение поедут смотреть уже сегодня», — приводит слова директора обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолия Еремина пресс-служба компании. По словам Еремина, в настоящее время помощь семье убитой женщины оказывают всем миром. РМК не смогла оставить людей в беде и решила помочь. Помимо квартиры семья будет получать от благотворительного фонда РМК ежемесячное пособие в размере 100 тысяч рублей. Таксистку убили вечером 23 октября. Под подозрение попали местные цыгане. Данная информация послужила толчком для народных волнений в городе: жители начали крушить цыганский квартал. По подозрению в убийстве был задержан глухонемой подросток из цыганской диаспоры. Его отправили в СИЗО. Отец задержанного не верит, что его сын мог совершить подобное. При этом мужчина отмечает, если вина отпрыска подтвердится — он понесет предусмотренное законом наказание.