Mash: организатору «голой вечеринки» Мишину грозит 10 лет тюрьмы

У медиаменеджера Игоря Мишина, одного из организаторов «голой вечеринки» Ивлеевой, в доме был обнаружен пакетик с граммом кокаина. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
«До 10 лет лишения свободы грозит медиаменеджеру и организатору „голой вечеринки“ Игорю Мишину», — передает telegram-канал Mash. Согласно законодательству РФ, обнаруженный у Мишина вес наркотика классифицируется как крупный. И в случае доказательства вины ему грозит серьезное наказание.
Об обысках в особняке Мишина на Рублевке стало известно 21 ноября. Силовики нашли у него сверток с неизвестным веществом, оно было отправлено на экспертизу. Также поводом к обыскам стала возможная связь Мишина с галеристом Маратом Гельманом* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Блогер Ксения Собчак заявила, что шокирована происходящим, так как считает Мишина «порядочным человеком, благотворителем и одним из самых достойных людей».
*Марат Гельман признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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