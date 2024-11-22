Mash: организатору «голой вечеринки» Мишину грозит 10 лет тюрьмы

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Оперативники нашли у Мишина сверток с кокаином
Оперативники нашли у Мишина сверток с кокаином Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

У медиаменеджера Игоря Мишина, одного из организаторов «голой вечеринки» Ивлеевой, в доме был обнаружен пакетик с граммом кокаина. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы. 

«До 10 лет лишения свободы грозит медиаменеджеру и организатору „голой вечеринки“ Игорю Мишину», — передает telegram-канал Mash. Согласно законодательству РФ, обнаруженный у Мишина вес наркотика классифицируется как крупный. И в случае доказательства вины ему грозит серьезное наказание. 

Об обысках в особняке Мишина на Рублевке стало известно 21 ноября. Силовики нашли у него сверток с неизвестным веществом, оно было отправлено на экспертизу. Также поводом к обыскам стала возможная связь Мишина с галеристом Маратом Гельманом* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Блогер Ксения Собчак заявила, что шокирована происходящим, так как считает Мишина «порядочным человеком, благотворителем и одним из самых достойных людей».

*Марат Гельман признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

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У медиаменеджера Игоря Мишина, одного из организаторов «голой вечеринки» Ивлеевой, в доме был обнаружен пакетик с граммом кокаина. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.  «До 10 лет лишения свободы грозит медиаменеджеру и организатору „голой вечеринки“ Игорю Мишину», — передает telegram-канал Mash. Согласно законодательству РФ, обнаруженный у Мишина вес наркотика классифицируется как крупный. И в случае доказательства вины ему грозит серьезное наказание.  Об обысках в особняке Мишина на Рублевке стало известно 21 ноября. Силовики нашли у него сверток с неизвестным веществом, оно было отправлено на экспертизу. Также поводом к обыскам стала возможная связь Мишина с галеристом Маратом Гельманом* (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Блогер Ксения Собчак заявила, что шокирована происходящим, так как считает Мишина «порядочным человеком, благотворителем и одним из самых достойных людей». *Марат Гельман признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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