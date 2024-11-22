Путин сделал новое обращение на второй день после запуска «Орешника»

На второй день после боевого испытания новейшей ракетной системы «Орешник» президент РФ Владимир Путин вновь обратился к жителям России. Таким образом он разделил свои заявления: первое (21 ноября) было адресовано США и их сателлитам, второе (22 ноября) — внутренней аудитории, объяснили эксперты URA.RU политические смыслы совещания президента с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.
«Мы будем эти испытания продолжать, в том числе в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. Просил организовать нашу встречу сегодня почти с единственной целью — чтобы сказать вам спасибо за результаты вашей работы», — с улыбкой на лице поприветствовал Путин присутствующих на совещании.
Свои поздравления и благодарность он передал всем, кто участвовал в разработке, производстве и испытаниях «Орешника» — от инженеров до простых рабочих. «Достигнутые результаты и скорость разработки новой системы вызывают гордость, восхищение, убедительно демонстрируют, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом и способна решать самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России», — заявил Путин.
Он особо отметил, что «Орешник» — это совершенно новая система, созданная не на базе еще советских разработок, а уже с учетом новых технологий, «в новой России». По словам Путина, решение задач СВО на поле боя зависит от военных, которые «с каждым днем наращивают наступательный потенциал».
«Но при этом очень важно, чтобы и фронтовики, и наши граждане в целом знали, что для защиты нашей безопасности у нас есть колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл, — отметил Путин. — И система оружия, которая была вчера испытана, является еще одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России. Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет».
Путин раскрыл еще некоторые детали нового оружия. По его словам, ударная мощь «Орешника» в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами поражения «будут сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения». «Хотя по факту система „Орешник“ стратегическим оружием не является, — подчеркнул президент. — Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано».
Как объяснила URA.RU политолог Наталия Елисеева, Путин разделил два своих обращения. Первое, которое он озвучил вечером в день поражения «Орешником» крупнейшего промышленного предприятия «Южмаш» в Днепропетровске (21 ноября) было адресовано Западу. Сегодняшнее — внутрь страны. «Это слова поддержки — фронтовиков, создателей системы, населения. Он сказал, что будет налажено серийное производство „Орешника“, а это — новые рабочие места. Это говорит также о том, что у нас развиваются новые технологии, они применяются непосредственно на поле боя.
Но это, что Путин и подчеркнул, не означает, что Россия вступает в гонку вооружений. Россия лишь дала ответ на действия Запада. Это — ответная мера. Мы вынуждены отвечать, в том числе успешной разработкой нового оружия», — отметила Елисеева.
Завсектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев полагает, что встреча Путина с разработчиками, его сегодняшние слова — это поддержание патриотических настроений внутри страны. «Представление о собственном превосходстве — это повод для гордости. Так было еще в советские годы: полет в космос, испытание ракет, парад на Красной площади — это все повод для гордости», — резюмировал политолог.
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