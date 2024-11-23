Самая горячая точка на карте боевых действий: что происходит в Купянске

Город Купянск, расположенный в Харьковской области, продолжает оставаться одной из наиболее активных точек на карте военных действий, сообщил военный аналитик Андрей Марочко. На территории населенного пункта ведутся активные боевые столкновения с участием ВСУ. Также войска РФ уничтожили украинский десант, который пытался остановить контрнаступление российских сил в районе Кругляковки в Купянском районе, передает Shot. О том, что происходит в Купянске на текущий момент — в материале URA.RU.
Марочко назвал Купянск самой напряженной точкой на карте боевых действий
Купянск продолжает оставаться одной из наиболее острых конфликтных точек на карте СВО, заявил Марочко. По его словам, в городе происходят активные столкновения между российскими и украинскими ВС.
ВСУ проводят артиллерийские обстрелы возле железнодорожной станции Заосколье, отметил Марочко. Эксперт подчеркивает, что несмотря на интенсивность артиллерийского огня со стороны ВСУ, эффективность таких атак остается невысокой, так как российские войска способны эффективно избегать попаданий.
Бойцы ВС РФ уничтожили десант ВСУ в Купянском районе
Российские военнослужащие пресекли попытку десанта ВСУ остановить контрнаступление ВС РФ в Кругляковке Купянского района, передает telegram-канал Shot. В ходе первого окружения были уничтожены несколько боевых бронированных машин и один танк ВСУ, что привело к потере около 15 украинских военных.
В результате последующих двух атак российские гранатометчики и артиллеристы ликвидировали еще примерно столько же военнослужащих Украины. Общее число ликвидированных в районе Кругляковки составило 50 человек из личного состава ВСУ.
Боец ВС РФ рассказал, что ВСУ становятся слабее
Военные ВСУ становятся слабее и сопротивляются не так сильно, как раньше, на купянском направлении, рассказали RT бойцы 1-й танковой армии группировки войск «Запад». Также военнослужащие сообщили, что недалеко от Купянска, во время летнего наступления на Кисловку в Харьковской области, экипаж российского танка сблизился с позициями украинских военных. В результате атаки было уничтожено многоэтажное здание, где размещались военнослужащие ВСУ.
Российские ВС зачистили промзону у Купянска
Российские военные 19 ноября текущего года завершили операцию по зачистке промышленной зоны рядом с Купянском, в результате чего территория перешла под контроль ВС РФ, сообщает telegram-канал Shot. В ходе операции были уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab и «Богдана», танк Т-64, а также семь минометных расчетов и две единицы артиллерийского вооружения.
Российские бойцы нанесли удар по командному пункту ВСУ в Купянске
В результате удара ВС РФ по объекту, расположенному в подвале жилого дома в Купянске, был уничтожен командный пункт ВСУ, сообщил Марочко в своем telegram-канале. По его словам, было достигнуто точное поражение цели, что привело к критическим повреждениям и обрушению здания.
Марочко уточнил, что под завалами оказались около 20 украинских военнослужащих, включая командиров одного из активно участвующих в боевых действиях подразделений. По его словам, инфраструктура командного пункта была полностью разрушена.
Стратегическое значение Купянска
Для российских войск левый берег реки Оскол, протекающей через Купянск и поселок городского типа Купянск-Узловой, является ключевым оборонительным рубежом и плацдармом для проведения наступательных операций. Также этот район служит стратегической точкой для логистики войск в Луганской и Харьковской областях, используя железнодорожное сообщение из Белгорода через Волчанск.
В феврале 2022 года, на начальном этапе СВО, город был взят российскими ВС, однако в сентябре того же года они его покинули. Летом 2023 года возобновились боевые действия в районе Купянска и соседних населенных пунктов. В результате боев летом 2024 года произошли значительные разрушения, началась эвакуация жителей.
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