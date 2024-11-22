Происшествия Криминал Курганская полиция задержала цыганку за хранение наркотиков 23 ноября 2024 в 16:44 Размер текста - 17 + Полиция возбудила уголовное дело и задержала подозреваемую Фото: Илья Московец © URA.RU В Юргамышском округе Курганской области полиция задержала цыганку за хранение наркотиков. Против нее возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Полицейские вместе с представителями Военного комиссариата, администрации округа и сотрудниками энергетической компании посетили места проживания цыган. Во время межведомственного посещения проверено шесть жилых домов, в одном из которых в надворных постройках сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 42-летней цыганки наркотики. Женщина заявила, что вещество хранила для личного потребления. На данный момент подозреваемая задержана», — сообщили на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на 10 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Юргамышском округе Курганской области полиция задержала цыганку за хранение наркотиков. Против нее возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Полицейские вместе с представителями Военного комиссариата, администрации округа и сотрудниками энергетической компании посетили места проживания цыган. Во время межведомственного посещения проверено шесть жилых домов, в одном из которых в надворных постройках сотрудники полиции обнаружили и изъяли у 42-летней цыганки наркотики. Женщина заявила, что вещество хранила для личного потребления. На данный момент подозреваемая задержана», — сообщили на сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на 10 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям