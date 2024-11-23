23 ноября 2024

В Кургане завершается ремонт двух крупных городских мостов

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Завершается ремонт путепроводов
Завершается ремонт путепроводов Фото:

Мост на улице Бурова-Петрова в Кургане полностью откроют для движения в начале декабря. А ремонт несущих конструкций путепровода в районе завода «Корвет» уже завершается. Об этом сообщили представители мэрии по итогам рабочего объезда объектов временно исполняющим полномочия главы города Антоном Науменко.

«Завершить все работы и открыть для движения вторую половину путепровода на улице Бурова-Петрова подрядчик планирует в начале декабря. Ремонт основных элементов моста в районе „Корвета“ практически завершается», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Город Курган».

Ранее власти Курганской области планировали в течение 2024 года отремонтировать девять мостовых сооружений в регионе. Речь шла, в том числе, о двух мостах на улице Бурова-Петрова, путепроводах на проспекте Маршала Голикова и улице Карбышева в Кургане.

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Мост на улице Бурова-Петрова в Кургане полностью откроют для движения в начале декабря. А ремонт несущих конструкций путепровода в районе завода «Корвет» уже завершается. Об этом сообщили представители мэрии по итогам рабочего объезда объектов временно исполняющим полномочия главы города Антоном Науменко. «Завершить все работы и открыть для движения вторую половину путепровода на улице Бурова-Петрова подрядчик планирует в начале декабря. Ремонт основных элементов моста в районе „Корвета“ практически завершается», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Город Курган». Ранее власти Курганской области планировали в течение 2024 года отремонтировать девять мостовых сооружений в регионе. Речь шла, в том числе, о двух мостах на улице Бурова-Петрова, путепроводах на проспекте Маршала Голикова и улице Карбышева в Кургане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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