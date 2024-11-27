«Стала оглядываться»: жертва помощника митрополита Кульберга боится за свою жизнь

Свердловчанка, которой домогался клирик Сидоров, боится за свою жизнь
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Пострадавшей 19 лет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Студентка, пережившая домогательства со стороны помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова, теперь боится за свою жизнь. По словам ее родственницы, девушка с опаской гуляет по улицам.

«Она очень чистая, с правильным воспитанием. Еще ребенок. А сейчас ходит и каждую минуту оглядывается по сторонам», — сказала собеседница URA.RU. Она считает, что клирик в момент нападения мог быть в наркотическом опьянении.

О том, что священника задержали в аэропорту Кольцово, стало известно утром 25 ноября. Следователи считают, что две недели назад Сидоров выследил, а потом набросился на студентку в подъезде дома на улице Куйбышева, 106. Отбившись, она выбежала на улицу, но там мужчина в маске стал мастурбировать и идти за ней. Это попало на камеру домофона.

Сидоров вину признал, говорил источник URA.RU. Ему запретили служения. А Октябрьский райсуд избрал Даниилу запрет определенных действий: ему нельзя общаться со свидетелями и потерпевшей. Следствие настаивало на аресте. Решение судьи возмутило родных студентки. Днем 27 ноября Кульберг на фоне этой истории опубликовал в Telegram загадочный пост, в котором поразмышлял о добре, зле и грехах. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

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Студентка, пережившая домогательства со стороны помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова, теперь боится за свою жизнь. По словам ее родственницы, девушка с опаской гуляет по улицам. «Она очень чистая, с правильным воспитанием. Еще ребенок. А сейчас ходит и каждую минуту оглядывается по сторонам», — сказала собеседница URA.RU. Она считает, что клирик в момент нападения мог быть в наркотическом опьянении. О том, что священника задержали в аэропорту Кольцово, стало известно утром 25 ноября. Следователи считают, что две недели назад Сидоров выследил, а потом набросился на студентку в подъезде дома на улице Куйбышева, 106. Отбившись, она выбежала на улицу, но там мужчина в маске стал мастурбировать и идти за ней. Это попало на камеру домофона. Сидоров вину признал, говорил источник URA.RU. Ему запретили служения. А Октябрьский райсуд избрал Даниилу запрет определенных действий: ему нельзя общаться со свидетелями и потерпевшей. Следствие настаивало на аресте. Решение судьи возмутило родных студентки. Днем 27 ноября Кульберг на фоне этой истории опубликовал в Telegram загадочный пост, в котором поразмышлял о добре, зле и грехах. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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