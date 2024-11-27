В Кремле отреагировали на резкий рост доллара

Песков указал на незначительность подорожания доллара для россиян
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Песков заявил, что почти все взаиморасчеты с Казахстаном проходят не в долларах, а в рублях или тенге
Песков заявил, что почти все взаиморасчеты с Казахстаном проходят не в долларах, а в рублях или тенге Фото:
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Рубль стремительно падает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе визита Владимира Путина в Казахстан на вопрос спецкорреспондента Life.ru Александра Юнашева о подорожании доллара поинтересовался, в какой валюте получает зарплату журналист. Он заявил, что почти все расчеты с Казахстаном проходят в рублях или тенге.

«А зарплату вы в какой валюте получаете? <...> У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге», — заявил Песков в кулуарах встречи Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, его слова передает Life.ru. Такой вопрос Дмитрий Песков задал в ответ на ситуацию с ростом курса доллара. 

Курс доллара к 27 ноября вырос на 8,5%, то есть до 114 рублей. Экономический обозреватель ДЕНЬГИ 24 Евгений Беляков отметил, что для россиян может быть опасно инвестировать в доллары, потому что финансовый рынок на данный момент перегрет. 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе визита Владимира Путина в Казахстан на вопрос спецкорреспондента Life.ru Александра Юнашева о подорожании доллара поинтересовался, в какой валюте получает зарплату журналист. Он заявил, что почти все расчеты с Казахстаном проходят в рублях или тенге. «А зарплату вы в какой валюте получаете? <...> У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге», — заявил Песков в кулуарах встречи Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, его слова передает Life.ru. Такой вопрос Дмитрий Песков задал в ответ на ситуацию с ростом курса доллара.  Курс доллара к 27 ноября вырос на 8,5%, то есть до 114 рублей. Экономический обозреватель ДЕНЬГИ 24 Евгений Беляков отметил, что для россиян может быть опасно инвестировать в доллары, потому что финансовый рынок на данный момент перегрет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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