В Кремле отреагировали на резкий рост доллара

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе визита Владимира Путина в Казахстан на вопрос спецкорреспондента Life.ru Александра Юнашева о подорожании доллара поинтересовался, в какой валюте получает зарплату журналист. Он заявил, что почти все расчеты с Казахстаном проходят в рублях или тенге.
«А зарплату вы в какой валюте получаете? <...> У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге», — заявил Песков в кулуарах встречи Владимира Путина с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, его слова передает Life.ru. Такой вопрос Дмитрий Песков задал в ответ на ситуацию с ростом курса доллара.
Курс доллара к 27 ноября вырос на 8,5%, то есть до 114 рублей. Экономический обозреватель ДЕНЬГИ 24 Евгений Беляков отметил, что для россиян может быть опасно инвестировать в доллары, потому что финансовый рынок на данный момент перегрет.
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