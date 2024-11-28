Лолита подключила кураторов в Кремле, спасая концерты на Урале

28 ноября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Лолита в итоге выступила в Челябинске и Екатеринбурге 26—27 ноября Фото: Роман Наумов © URA.RU Певице Лолите Милявской, чьи выступления в Екатеринбурге и Челябинске были под угрозой срыва из-за жалоб активистов «Русской общины», пришлось обращаться за помощью к кураторам в администрации президента РФ. Детали операции по спасению концертов URA.RU раскрыл осведомленный источник. «Ее активно привлекают к премиям и церемониям в Москве, в том числе на мероприятия, курируемые администрацией президента. И то, что ей не могут гарантировать стабильность в регионе, ее возмутило. Просила ответственных чиновников разобраться. Ей обещали отреагировать», — передал суть разговора собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, «общинники» направляли обращение в правительство Свердловской области с просьбой отменить концерт Лолиты. Певицу назвали ярой русофобкой и извращенкой. Сама она через URA.RU общественникам ответила жестко — заявила, что у государства к ней претензий нет, а попытка сорвать выступление при помощи штурма или насилия будет рассматриваться в рамках уголовного права. Новость по теме Лолита жестко ответила на попытку сорвать ее концерт в Екатеринбурге По данным агентства, под угрозой срыва был и концерт в Челябинске 26 ноября. Но оба в итоге состоялись, в Екатеринбурге Лолита выступила вечером 27 ноября. Сама Лолита заявила URA.RU, что кураторов в Кремле у нее нет, но официальные письма ее команда действительно отправляла везде. «Поскольку я не нахожусь в списке запрещенных, поэтому официально мы спрашивали причину, по которой нам могут отказать. Более того, выяснилась еще смешнее ситуация: у „Русской общины“ ко мне нет ни одной претензии. И люди, которые доставали черно-желтые флаги, относятся к скинхедам, а называли они себя русской общиной», — отметила артистка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певице Лолите Милявской, чьи выступления в Екатеринбурге и Челябинске были под угрозой срыва из-за жалоб активистов «Русской общины», пришлось обращаться за помощью к кураторам в администрации президента РФ. Детали операции по спасению концертов URA.RU раскрыл осведомленный источник. «Ее активно привлекают к премиям и церемониям в Москве, в том числе на мероприятия, курируемые администрацией президента. И то, что ей не могут гарантировать стабильность в регионе, ее возмутило. Просила ответственных чиновников разобраться. Ей обещали отреагировать», — передал суть разговора собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, «общинники» направляли обращение в правительство Свердловской области с просьбой отменить концерт Лолиты. Певицу назвали ярой русофобкой и извращенкой. Сама она через URA.RU общественникам ответила жестко — заявила, что у государства к ней претензий нет, а попытка сорвать выступление при помощи штурма или насилия будет рассматриваться в рамках уголовного права. По данным агентства, под угрозой срыва был и концерт в Челябинске 26 ноября. Но оба в итоге состоялись, в Екатеринбурге Лолита выступила вечером 27 ноября. Сама Лолита заявила URA.RU, что кураторов в Кремле у нее нет, но официальные письма ее команда действительно отправляла везде. «Поскольку я не нахожусь в списке запрещенных, поэтому официально мы спрашивали причину, по которой нам могут отказать. Более того, выяснилась еще смешнее ситуация: у „Русской общины“ ко мне нет ни одной претензии. И люди, которые доставали черно-желтые флаги, относятся к скинхедам, а называли они себя русской общиной», — отметила артистка.