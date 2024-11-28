Лолита подключила кураторов в Кремле, спасая концерты на Урале

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Прощание с Анастасией Заворотнюк. Москва, лолита милявская
Лолита в итоге выступила в Челябинске и Екатеринбурге 26—27 ноября Фото:

Певице Лолите Милявской, чьи выступления в Екатеринбурге и Челябинске были под угрозой срыва из-за жалоб активистов «Русской общины», пришлось обращаться за помощью к кураторам в администрации президента РФ. Детали операции по спасению концертов URA.RU раскрыл осведомленный источник.

«Ее активно привлекают к премиям и церемониям в Москве, в том числе на мероприятия, курируемые администрацией президента. И то, что ей не могут гарантировать стабильность в регионе, ее возмутило. Просила ответственных чиновников разобраться. Ей обещали отреагировать», — передал суть разговора собеседник.

Как ранее сообщало URA.RU, «общинники» направляли обращение в правительство Свердловской области с просьбой отменить концерт Лолиты. Певицу назвали ярой русофобкой и извращенкой. Сама она через URA.RU общественникам ответила жестко — заявила, что у государства к ней претензий нет, а попытка сорвать выступление при помощи штурма или насилия будет рассматриваться в рамках уголовного права.

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По данным агентства, под угрозой срыва был и концерт в Челябинске 26 ноября. Но оба в итоге состоялись, в Екатеринбурге Лолита выступила вечером 27 ноября.

Сама Лолита заявила URA.RU, что кураторов в Кремле у нее нет, но официальные письма ее команда действительно отправляла везде. «Поскольку я не нахожусь в списке запрещенных, поэтому официально мы спрашивали причину, по которой нам могут отказать. Более того, выяснилась еще смешнее ситуация: у „Русской общины“ ко мне нет ни одной претензии. И люди, которые доставали черно-желтые флаги, относятся к скинхедам, а называли они себя русской общиной», — отметила артистка.

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Певице Лолите Милявской, чьи выступления в Екатеринбурге и Челябинске были под угрозой срыва из-за жалоб активистов «Русской общины», пришлось обращаться за помощью к кураторам в администрации президента РФ. Детали операции по спасению концертов URA.RU раскрыл осведомленный источник. «Ее активно привлекают к премиям и церемониям в Москве, в том числе на мероприятия, курируемые администрацией президента. И то, что ей не могут гарантировать стабильность в регионе, ее возмутило. Просила ответственных чиновников разобраться. Ей обещали отреагировать», — передал суть разговора собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, «общинники» направляли обращение в правительство Свердловской области с просьбой отменить концерт Лолиты. Певицу назвали ярой русофобкой и извращенкой. Сама она через URA.RU общественникам ответила жестко — заявила, что у государства к ней претензий нет, а попытка сорвать выступление при помощи штурма или насилия будет рассматриваться в рамках уголовного права. По данным агентства, под угрозой срыва был и концерт в Челябинске 26 ноября. Но оба в итоге состоялись, в Екатеринбурге Лолита выступила вечером 27 ноября. Сама Лолита заявила URA.RU, что кураторов в Кремле у нее нет, но официальные письма ее команда действительно отправляла везде. «Поскольку я не нахожусь в списке запрещенных, поэтому официально мы спрашивали причину, по которой нам могут отказать. Более того, выяснилась еще смешнее ситуация: у „Русской общины“ ко мне нет ни одной претензии. И люди, которые доставали черно-желтые флаги, относятся к скинхедам, а называли они себя русской общиной», — отметила артистка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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