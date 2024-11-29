Челябинская судья, смягчившая приговор мигранту-насильнику, подала в отставку

29 ноября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Судья Елена Антонова подала заявление об отставке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Судья Челябинского облсуда Елена Антонова, смягчившая приговор мигранту, изнасиловавшему дочь участник СВО в Магнитогорске, подала в отставку. Ее заявление рассмотрят на очередном заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области, говорится в повестке. «Рассмотрение заявления Антоновой Елены Фанисовны о прекращении полномочий судьи Челябинского областного суда», — говорится в повестке. В случае удовлетворения заявления Антонова покинет должность 9 января 2025 года. Антонова рассматривала дело в отношении мигранта Назарали Сайакбарова, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка. В суде первой инстанции было доказано, что в августе 2023 года он, подвозя девочку до дома на такси, стал оказывать ей знаки внимания: предлагал вместе провести время. Получив отказ, он привез ее к своему дому, силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал. Домой девочка вернулась под утро. По словам родственников девочки, им предлагали миллион рублей за молчание, речь даже заходила о свадьбе. Они же настояли на своем: заявление в правоохранительные органы было написано, таксист-насильник был задержан. Новость по теме Челябинский облсуд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему подростка Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска признал мигранта виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет в колонии строгого режима. Таксист обжаловал этот приговор. По итогу апелляционная инстанция смягчила вердикт: восемь лет превратились в три с половиной года, а строгий режим — в общий. На это повлияла переквалификация действий мигранта. Подобное решение вызвало большой общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, в связи с чем дело было переквалифицировано, а депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой внести представление на решение суда. Представление прокуратуры на приговор рассматривается в кассации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судья Челябинского облсуда Елена Антонова, смягчившая приговор мигранту, изнасиловавшему дочь участник СВО в Магнитогорске, подала в отставку. Ее заявление рассмотрят на очередном заседании квалификационной коллегии судей Челябинской области, говорится в повестке. «Рассмотрение заявления Антоновой Елены Фанисовны о прекращении полномочий судьи Челябинского областного суда», — говорится в повестке. В случае удовлетворения заявления Антонова покинет должность 9 января 2025 года. Антонова рассматривала дело в отношении мигранта Назарали Сайакбарова, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка. В суде первой инстанции было доказано, что в августе 2023 года он, подвозя девочку до дома на такси, стал оказывать ей знаки внимания: предлагал вместе провести время. Получив отказ, он привез ее к своему дому, силой вытащил из машины, завел в квартиру и изнасиловал. Домой девочка вернулась под утро. По словам родственников девочки, им предлагали миллион рублей за молчание, речь даже заходила о свадьбе. Они же настояли на своем: заявление в правоохранительные органы было написано, таксист-насильник был задержан. Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска признал мигранта виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет в колонии строгого режима. Таксист обжаловал этот приговор. По итогу апелляционная инстанция смягчила вердикт: восемь лет превратились в три с половиной года, а строгий режим — в общий. На это повлияла переквалификация действий мигранта. Подобное решение вызвало большой общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, в связи с чем дело было переквалифицировано, а депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой внести представление на решение суда. Представление прокуратуры на приговор рассматривается в кассации.