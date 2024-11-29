Екатеринбуржец Мишин ушел из KION после обысков и завершает карьеру в медиа

29 ноября 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Игорь Мишин имел колоссальное влияние на формирование особой медиасреды в столице Урала Фото: Александр Мамаев © URA.RU Легенда екатеринбургской журналистики, основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин покинул пост генпродюсера онлайн-кинотеатра KION. Об этом Мишин рассказал в своих соцсетях. «Вот, собственно, и все. Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в KION. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто я принял решение закончить карьеру в индустрии», — написал Мишин в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также заявил, что «очень надеется, что больше не случится никаких больших медийных проектов в его жизни». «Каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов. Писать, придумывать — это возможно», — добавил Мишин. Новость по теме «Четверка», взрыв, обыски: что известно о продюсере Мишине, к которому в Москве нагрянули силовики Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске. «Четвертый канал» — первый городской коммерческий телеканал (сейчас контролируется государством) — он основал в 1991 году. В разные годы Мишин работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году стал вице-президентом МТС, он курировал развитие платформы KION несколько лет. Биография Мишина — в материале URA.RU. 21 ноября к Мишину пришли с обысками. Утверждалось, что у него дома якобы нашли пакетик с кокаином, но официального подтверждения эта информация не получила. Мишина также называли в числе организаторов так называемой «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023-го. Работодатель Мишина эту информацию настойчиво опровергал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легенда екатеринбургской журналистики, основатель «Четвертого канала» Игорь Мишин покинул пост генпродюсера онлайн-кинотеатра KION. Об этом Мишин рассказал в своих соцсетях. «Вот, собственно, и все. Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в KION. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто я принял решение закончить карьеру в индустрии», — написал Мишин в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он также заявил, что «очень надеется, что больше не случится никаких больших медийных проектов в его жизни». «Каналов, студий, платформ и, прости меня господи, холдингов. Писать, придумывать — это возможно», — добавил Мишин. Мишин родился 30 апреля 1962 года в Свердловске. «Четвертый канал» — первый городской коммерческий телеканал (сейчас контролируется государством) — он основал в 1991 году. В разные годы Мишин работал на «Муз-ТВ», рок-канале A-One, «ТНТ», а в 2019 году стал вице-президентом МТС, он курировал развитие платформы KION несколько лет. Биография Мишина — в материале URA.RU. 21 ноября к Мишину пришли с обысками. Утверждалось, что у него дома якобы нашли пакетик с кокаином, но официального подтверждения эта информация не получила. Мишина также называли в числе организаторов так называемой «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в конце 2023-го. Работодатель Мишина эту информацию настойчиво опровергал.