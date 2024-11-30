ВСУ атаковали Дагестан: карта СВО на 30 ноября

В Дагестане сообщили об атаках украинских БПЛА

30 ноября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

БПЛА ВСУ замечены в Дагестане Фото: U.S Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Российской Федерации с помощью БПЛА. За прошедшую ночь дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа в акватории Черного моря, в Белгородской области и в Дагестане. По словам главы республики Сергея Меликова, разрушений и жертв нет. Последние новости и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Атака ВСУ на российские регионы ВСУ попытались атаковать территорию Российской Федерации с использованием БПЛА. За прошедшую ночь дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа. В частности, восемь БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, а три — над акваторией Черного моря. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины были обнаружены и в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в Каспийске была предотвращена атака одного из таких аппаратов. Согласно его словам, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни жертв. В связи с угрозой использования беспилотников до 11:30 московского времени была приостановлена работа махачкалинского аэропорта. Из-за угрозы был введен режим «Ковер». Курское направление Су-34 ударили по скоплениям личного состава ВСУ Экипаж Су-34 осуществил удар по скоплениям личного состава ВСУ в приграничной зоне Курской области. Помимо живой силы, под удар попали бронированная и автомобильная техника противника. Боец «Кот» рассказал о провале ВСУ В ходе атак украинские вооруженные силы активно используют дроны, работающие на различных частотах, в попытках обойти системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ в Курской области. Однако значимых успехов со стороны противника отмечено не было. По словам военнослужащего с позывным «Кот», входящего в группу командира «Аида» спецподразделения «Ахмат», российские военные нейтрализуют все попытки ВСУ достичь своих целей. Бойцы группировки войск «Север» ударили по украинской технике из НАТО На Курском направлении разведывательные подразделения ВС РФ группы «Север» выявили скопление бронетехники стран НАТО, сконцентрированное из-за неблагоприятных погодных условий. Германские БМП Marder и американские Bradley были поражены ударами дронов с использованием оптоволоконной технологии. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». ВС РФ уничтожили ББМ противника в Курской области Бойцы группировки войск «Север» уничтожили три боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По словам представителей Минобороны РФ, атака велась с помощью FPV-дронов. ДНР, Кураховское направление Военнослужащие 102-го полка 150-й дивизии 8-й гвардейской армии Вооруженных Сил РФ осуществляют эвакуацию гражданского населения из населенного пункта Дальнее, который был недавно освобожден. Несмотря на сложные условия, жителей безопасно перевезли в центры временного размещения, сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Харьковское направление ВСУ попытались атаковать ВС РФ около Липцев и Глубокого Вооруженные Силы Украины предприняли попытку наступления на российские позиции между населенными пунктами Липцы и Глубокое с использованием бронетехники и пехоты. Противник стремился прорвать оборону войсковой группы «Север», однако российские военные успешно отразили все атаки, нанеся удары по бойцам ВСУ и их бронетехнике. Об этом заявил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». ВС РФ подошли к Новомлынску Российские военные, успешно переправившиеся через реку Оскол, увеличивают район своего контроля вблизи населенного пункта Новомлынск, который расположен в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. ЛНР, Луганское направление ВСУ пытаются удержать продвижение ВС РФ у Стельмаховки Киев усиливает состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Стельмаховки в Луганской Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Однако эти действия не приводят к успеху в предотвращении продвижения российских войск на этом участке фронта. В целом интенсивность боевых действий у Стельмаховки можно охарактеризовать как среднюю. ВСУ бегут от Сватово в ЛНР ВСУ начали бежать со своих позиций около Сватово. По словам Андрея Марочко, юго-западнее города, в районе населенного пункта Надии, боевики начинают покидать позиции. Он уточнил, что вместе с бегством противник еще оказывает сопротивление на данном участке местности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Российской Федерации с помощью БПЛА. За прошедшую ночь дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа в акватории Черного моря, в Белгородской области и в Дагестане. По словам главы республики Сергея Меликова, разрушений и жертв нет. Последние новости и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. ВСУ попытались атаковать территорию Российской Федерации с использованием БПЛА. За прошедшую ночь дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа. В частности, восемь БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, а три — над акваторией Черного моря. Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины были обнаружены и в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в Каспийске была предотвращена атака одного из таких аппаратов. Согласно его словам, в результате инцидента не было зафиксировано ни разрушений, ни жертв. В связи с угрозой использования беспилотников до 11:30 московского времени была приостановлена работа махачкалинского аэропорта. Из-за угрозы был введен режим «Ковер». Экипаж Су-34 осуществил удар по скоплениям личного состава ВСУ в приграничной зоне Курской области. Помимо живой силы, под удар попали бронированная и автомобильная техника противника. В ходе атак украинские вооруженные силы активно используют дроны, работающие на различных частотах, в попытках обойти системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ в Курской области. Однако значимых успехов со стороны противника отмечено не было. По словам военнослужащего с позывным «Кот», входящего в группу командира «Аида» спецподразделения «Ахмат», российские военные нейтрализуют все попытки ВСУ достичь своих целей. На Курском направлении разведывательные подразделения ВС РФ группы «Север» выявили скопление бронетехники стран НАТО, сконцентрированное из-за неблагоприятных погодных условий. Германские БМП Marder и американские Bradley были поражены ударами дронов с использованием оптоволоконной технологии. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Бойцы группировки войск «Север» уничтожили три боевые бронированные машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По словам представителей Минобороны РФ, атака велась с помощью FPV-дронов. Военнослужащие 102-го полка 150-й дивизии 8-й гвардейской армии Вооруженных Сил РФ осуществляют эвакуацию гражданского населения из населенного пункта Дальнее, который был недавно освобожден. Несмотря на сложные условия, жителей безопасно перевезли в центры временного размещения, сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Вооруженные Силы Украины предприняли попытку наступления на российские позиции между населенными пунктами Липцы и Глубокое с использованием бронетехники и пехоты. Противник стремился прорвать оборону войсковой группы «Север», однако российские военные успешно отразили все атаки, нанеся удары по бойцам ВСУ и их бронетехнике. Об этом заявил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Российские военные, успешно переправившиеся через реку Оскол, увеличивают район своего контроля вблизи населенного пункта Новомлынск, который расположен в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Киев усиливает состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) к западу от Стельмаховки в Луганской Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Однако эти действия не приводят к успеху в предотвращении продвижения российских войск на этом участке фронта. В целом интенсивность боевых действий у Стельмаховки можно охарактеризовать как среднюю. ВСУ начали бежать со своих позиций около Сватово. По словам Андрея Марочко, юго-западнее города, в районе населенного пункта Надии, боевики начинают покидать позиции. Он уточнил, что вместе с бегством противник еще оказывает сопротивление на данном участке местности.