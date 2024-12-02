Найден виновник в смерти 11-летнего мальчика под плитой в Ирбите

Тюменского бизнесмена обвинили в смерти 11-летнего мальчика на стройке в Ирбите

02 декабря 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Уголовное дело передано в суд (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Руководителя строительной компании из Тюмени обвинили в гибели 11-летнего школьника, который попал под плиту на заброшенной стройке в Ирбите (Свердловская область). Дело 31-летнего мужчины по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направили в Ирбитский райсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина, будучи ответственным за общее руководство подготовительных и демонтажных работ по освобождению земельного участка, а также строительству объекта, не обеспечил соблюдение градостроительных правил и строительных норм и правил, требований безопасности при организации работ. Обвиняемый не обеспечил предотвращение проникновения в сносимое здание людей, не участвующих в техпроцессе, не организовал охрану стройплощадки, не принял мер по обустройству ограждения территории стройплощадки», — пояснили в ведомстве. Об инциденте стало известно 11 апреля. Несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков залез на блок, который под весом начал скатываться, из-за чего ребенок свалился вниз, а на него упала другая плита. К расследованию дела подключался глава СКР Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителя строительной компании из Тюмени обвинили в гибели 11-летнего школьника, который попал под плиту на заброшенной стройке в Ирбите (Свердловская область). Дело 31-летнего мужчины по части второй статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) направили в Ирбитский райсуд, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина, будучи ответственным за общее руководство подготовительных и демонтажных работ по освобождению земельного участка, а также строительству объекта, не обеспечил соблюдение градостроительных правил и строительных норм и правил, требований безопасности при организации работ. Обвиняемый не обеспечил предотвращение проникновения в сносимое здание людей, не участвующих в техпроцессе, не организовал охрану стройплощадки, не принял мер по обустройству ограждения территории стройплощадки», — пояснили в ведомстве. Об инциденте стало известно 11 апреля. Несколько детей играли, бегая по бетонным блокам, сваленным в кучу. Один из мальчиков залез на блок, который под весом начал скатываться, из-за чего ребенок свалился вниз, а на него упала другая плита. К расследованию дела подключался глава СКР Александр Бастрыкин.