В Тюмени перекроют участок дороги на одной из самых загруженных улиц

Дорогу перекроют на полчаса ночью
В Тюмени ночью 3 декабря перекроют участок дороги на улице Мельникайте от Кармацкого до Дружбы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Внимание! Ограничение движения. 3 декабря с 01:00 до 01:30 в связи с проведением работ по монтажу металлической рамки — опоры для размещения дорожных знаков, запланировано ограничение движения в г. Тюмени на участке Мельникайте от Т. Кармацкого до ул. Дружбы», — сообщили в ведомстве.
Дорогу перекроют по полосе в сторону Дружбы. Объехать ограничения можно по улицам Кармацкого и Алебашевской.
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