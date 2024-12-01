01 декабря 2024

В Тюмени перекроют участок дороги на одной из самых загруженных улиц

В Тюмени ночью 3 декабря перекроют участок дороги на Мельникайте
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу перекроют на полчаса ночью
Дорогу перекроют на полчаса ночью Фото:

В Тюмени ночью 3 декабря перекроют участок дороги на улице Мельникайте от Кармацкого до Дружбы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Внимание! Ограничение движения. 3 декабря с 01:00 до 01:30 в связи с проведением работ по монтажу металлической рамки — опоры для размещения дорожных знаков, запланировано ограничение движения в г. Тюмени на участке Мельникайте от Т. Кармацкого до ул. Дружбы», — сообщили в ведомстве.

Дорогу перекроют по полосе в сторону Дружбы. Объехать ограничения можно по улицам Кармацкого и Алебашевской.

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В Тюмени ночью 3 декабря перекроют участок дороги на улице Мельникайте от Кармацкого до Дружбы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Внимание! Ограничение движения. 3 декабря с 01:00 до 01:30 в связи с проведением работ по монтажу металлической рамки — опоры для размещения дорожных знаков, запланировано ограничение движения в г. Тюмени на участке Мельникайте от Т. Кармацкого до ул. Дружбы», — сообщили в ведомстве. Дорогу перекроют по полосе в сторону Дружбы. Объехать ограничения можно по улицам Кармацкого и Алебашевской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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