«Дружба закончилась»: фигурант дела о коррупции в мэрии Магнитогорска оспаривал «условку» сообщника

Экс-глава «Магнитогорскинвестрой» пытался оспорить условный срок сообщника

04 декабря 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Денис Кравченко, осужденный на 10 лет, пытался отменить условный срок сообщника по делу о коррупции Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экс-глава «Магнитогорскинвестроя» (Челябинская область) Денис Кравченко, осужденный на 10 лет за коррупцию в стенах мэрии Магнитогорска, пытался оспорить условный срок сообщника в лице экс-директора дорожной фирмы Сергея Бондаренко. В своей кассационной жалобе он просил вернуть дело Бондаренко на новое рассмотрение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, в удовлетворении жалобы ему отказали. «Кравченко просил отменить приговор и апелляционное определение и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Жалоба оставлена без удовлетворения, решение без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Согласно базе суда, также оспорить условный срок Бондаренко пытался главный фигурант дела, бывший вице-мэр Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, которого так же, как и Кравченко, осудили на 10 лет. По результатам рассмотрения жалобы суд пришел к выводу, что она не отвечает требованиям, предусмотренным статьей 401.4 УПК. Гаврилов, Кравченко и Бондаренко были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области в сентябре 2022 года. Всех троих обвинили в коррупции. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко получали откаты от Бондаренко, за что помогали его фирме с контрактами. Бондаренко пошел на сделку со следствием и смог выбить для себя условный срок, а после избавился от запрета занимать руководящие должности. Гаврилов и Кравченко до последнего не признавали своей вины. По итогу их осудили на 10 лет. После вынесения приговора их дружба с Бондаренко, можно сказать, закончилась: они начали строчить жалобы на решение по делу сообщника. Между тем Челябинский облсуд утвердил им 10-летние сроки в колонии строгого режима. Оспаривать решение в кассационной инстанции они будут, находясь за решеткой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава «Магнитогорскинвестроя» (Челябинская область) Денис Кравченко, осужденный на 10 лет за коррупцию в стенах мэрии Магнитогорска, пытался оспорить условный срок сообщника в лице экс-директора дорожной фирмы Сергея Бондаренко. В своей кассационной жалобе он просил вернуть дело Бондаренко на новое рассмотрение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, в удовлетворении жалобы ему отказали. «Кравченко просил отменить приговор и апелляционное определение и передать уголовное дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Жалоба оставлена без удовлетворения, решение без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Согласно базе суда, также оспорить условный срок Бондаренко пытался главный фигурант дела, бывший вице-мэр Магнитогорска Дмитрий Гаврилов, которого так же, как и Кравченко, осудили на 10 лет. По результатам рассмотрения жалобы суд пришел к выводу, что она не отвечает требованиям, предусмотренным статьей 401.4 УПК. Гаврилов, Кравченко и Бондаренко были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области в сентябре 2022 года. Всех троих обвинили в коррупции. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко получали откаты от Бондаренко, за что помогали его фирме с контрактами. Бондаренко пошел на сделку со следствием и смог выбить для себя условный срок, а после избавился от запрета занимать руководящие должности. Гаврилов и Кравченко до последнего не признавали своей вины. По итогу их осудили на 10 лет. После вынесения приговора их дружба с Бондаренко, можно сказать, закончилась: они начали строчить жалобы на решение по делу сообщника. Между тем Челябинский облсуд утвердил им 10-летние сроки в колонии строгого режима. Оспаривать решение в кассационной инстанции они будут, находясь за решеткой.