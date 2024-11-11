Осужденному за коррупцию экс-замглавы Магнитогорска утвердили 10-летний срок

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Дмитрий Гаврилов и Антон Хватков. Магнитогорск, гаврилов дмитрий, замглавы магнитогорска
Дмитрий Гаврилов (на фото) и Денис Кравченко не смогли оспорить приговор Фото:

Бывшему вице-мэру Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрию Гаврилову, осужденному на 10 лет за коррупцию и растрату, утвердили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, срок оставили без изменения.

«Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда, с учетом позиции прокурора приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты и осужденных без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Вместе с Гавриловым приговор пытался оспорить его подельник в лице главы «Магнитогорскинвестрой» Дениса Кравченко. Они просили отменить приговор Ленинского райсуда Магнитогорска. Ссылались на то, что их вина не доказана. По итогу 10-летний срок Кравченко также оставили без изменения.

Коррупцию в мэрии Магнитогорска выявили сотрудники УФСБ в сентябре 2022 года. По делу были задержаны Гаврилов, Кравченко и экс-директора фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергея Бондаренко. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко получали откаты от Бандаренко. Взамен они помогали его фирме получать выгодные контракты.

По ходу расследования дела Бондаренко пошел на сделку со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство, по итогу он получил условный срок. В деле Гаврилова и Кравченко же появились новые эпизоды. Своей вины они не признали. В августе каждый из них был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

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Бывшему вице-мэру Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрию Гаврилову, осужденному на 10 лет за коррупцию и растрату, утвердили приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, срок оставили без изменения. «Апелляционной инстанцией Челябинского областного суда, с учетом позиции прокурора приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты и осужденных без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Вместе с Гавриловым приговор пытался оспорить его подельник в лице главы «Магнитогорскинвестрой» Дениса Кравченко. Они просили отменить приговор Ленинского райсуда Магнитогорска. Ссылались на то, что их вина не доказана. По итогу 10-летний срок Кравченко также оставили без изменения. Коррупцию в мэрии Магнитогорска выявили сотрудники УФСБ в сентябре 2022 года. По делу были задержаны Гаврилов, Кравченко и экс-директора фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергея Бондаренко. По версии следствия, Гаврилов и Кравченко получали откаты от Бандаренко. Взамен они помогали его фирме получать выгодные контракты. По ходу расследования дела Бондаренко пошел на сделку со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство, по итогу он получил условный срок. В деле Гаврилова и Кравченко же появились новые эпизоды. Своей вины они не признали. В августе каждый из них был приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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