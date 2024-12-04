04 декабря 2024

Путин объяснил влияние инфляции на менее обеспеченных россиян

Путин: инфляция ложится нагрузкой на наименее обеспеченные слои населения РФ
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин обратил внимание на проблемы малообеспеченных россиян Фото:
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На форуме ВТБ «Россия» президент РФ Владимир Путин подчеркнул проблему, с которой сталкиваются менее обеспеченные слои населения в условиях инфляции. По его словам, отсутствие доходов от банковских депозитов делает их особенно уязвимыми перед ростом цен.

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«И на тех людях, которые не имеют возможности иметь счета в банках, на них эта нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем. На наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких, наверное, все же много, по сравнению с теми, кто имеет счета», — заявил Владимир Путин.

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В своем выступлении президент также затронул вопросы банковских депозитов, отметив рост доходов для граждан, имеющих счета в банках. Однако подчеркнул, что далеко не все россияне могут позволить себе размещение денег на депозитах, что усугубляет их финансовое положение в условиях повышения цен.

Путин предложил разработать новый механизм налогового вычета для российских семей. Суть инициативы заключается во введении налоговых льгот для всех членов семьи, участвующих в долевом страховании жизни.

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На форуме ВТБ «Россия» президент РФ Владимир Путин подчеркнул проблему, с которой сталкиваются менее обеспеченные слои населения в условиях инфляции. По его словам, отсутствие доходов от банковских депозитов делает их особенно уязвимыми перед ростом цен. «И на тех людях, которые не имеют возможности иметь счета в банках, на них эта нагрузка, связанная с инфляцией, ложится непростым бременем. На наименее обеспеченных слоях населения лежит нагрузка в связи с тем, что цены растут, но не имея депозитов в банках, они дополнительных доходов не получают, а таких, наверное, все же много, по сравнению с теми, кто имеет счета», — заявил Владимир Путин. В своем выступлении президент также затронул вопросы банковских депозитов, отметив рост доходов для граждан, имеющих счета в банках. Однако подчеркнул, что далеко не все россияне могут позволить себе размещение денег на депозитах, что усугубляет их финансовое положение в условиях повышения цен. Путин предложил разработать новый механизм налогового вычета для российских семей. Суть инициативы заключается во введении налоговых льгот для всех членов семьи, участвующих в долевом страховании жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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