Введение цифрового рубля и новый налоговый вычет: главные заявления Путина на форуме «Россия зовет»

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин заявил о введении со следующего года цифрового рубля в бюджетные расчеты, разработке нового налогового вычета, а также достижении рекордно низкой безработицы. Он также отметил, что попытки Запада навредить России и ее экономике потерпели крах. Эти и другие заявления Путина — в материале URA.RU.
Россияне смогут использовать цифровой рубль при расчетах
Президент РФ в ходе своего выступления объявил о введении цифрового рубля в бюджетные расчеты. Он будет использоваться со следующего года.
Новая страховка и налоговый вычет появятся в 2025 году
Путин анонсировал новый способ страхования россиян, который будет действовать со следующего года. Он направлен на тех, кто совмещает страхование и инвестирование. Кроме того, также с 2025 года для всех членов семьи появится новый налоговый вычет при наличии у них долевого страхования жизни.
В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы
В ходе своего выступления российский лидер также сообщил о достижении рекордно низкого уровня безработицы в стране. На данный момент его показатель составляет 2,3%, что значительно ниже, чем во многих западных странах. В том числе, Путин указал на рост численности работников в IT-отрасли, их показатель увеличился на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, в России остается проблема нехватки рабочей силы, отметил он.
Запад потерпел крах в попытках навредить России
На форуме Путин заявил о провальных попытках Запада стратегически навредить России, в частности ее экономике. Он подчеркнул, что планы западных стран потерпели крах, и российская экономика не только адаптировалась, но и показала значительные структурные изменения. Путин также отметил изменение внешнеполитических приоритетов, указав на ненадежность западных партнеров и необходимость укрепления связей с более перспективными странами.
Найден способ борьбы с высокой инфляцией
На форуме Путин прокомментировал ситуацию с высокой инфляцией. Он заявил, что для борьбы с ней необходимы скоординированные действия Центрального Банка и правительства.
Путин сравнил экономику РФ и Евросоюза
На форуме Путин сравнил экономику РФ и Евросоюза. Он отметил, что по итогам этого года, российская экономика вырастет, в то время как экономика стран ЕС — только на 1%. По его словам, проблемы европейской экономики связаны не только с потерей российских энергоносителей, но и с нарушением торговых связей.
Он также отметил, что уровень ВВП страны в 2023 году увеличился на 3,6%, а за первые 10 месяцев этого года прирост составил 4,1%. По его словам, значительное увеличение производства особенно наблюдается в обрабатывающей промышленности, где прирост составил 8,1%. Отдельно он отметил автомобильную промышленность и машиностроение, которые также занимают лидирующие позиции в производстве.
России отказали в использовании доллара
Путин отметил, что Россия не по своей воле отказалась от использования доллара. По его словам, в этом виноваты страны, которые ограничили Россию в использование американской валюты.
Китайские автомобили лучше европейских
Глава государства заявил, что китайские автомобили становятся все более популярными в России благодаря улучшению качества и доступности. Он подчеркнул, что китайские производители начали делать автомобили лучше и дешевле европейских аналогов.
Путин отметил, что Россия не выгоняла западные компании со своего рынка. По его словам, власти были вынуждены принять меры в ответ на санкции. Он заявил, что ушедшим из РФ европейским компаниям будет сложно вернуться на прежние места, так как освободившиеся ниши уже занял бизнес из других стран, в том числе российский. Несмотря на это, Россия не будет препятствовать их возвращению, подчеркнул Путин.
Президент прокомментировал ситуацию с уходом автомобильной марки Volkswagen с российского рынка. По его словам, компания была ушла из-за политических мотивов, хотя могла бы продолжать получать прибыль.
Блокировка российских активов
Путин также упомянул о заморозке российских активов со стороны США и Европы. Он отметил, что они не завершили этот процесс окончательно.
Поведение США в отношении Европы
Путин заявил, что США ведут себя «не очень союзнически» в вопросах энергетических отношений с Европой. Он отметил, что американцы запрещают Германии использовать российские энергоресурсы, одновременно создавая условия для европейских инвесторов в своей экономике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.